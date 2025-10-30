MotoGP, Bulega prova la Ducati GP25 nei test di Jerez: "Avverato parte del mio sogno"test jerez
Il giorno tanto atteso da Nicolò Bulega è arrivato. Quest'oggi, giovedì 30 ottobre, l'italiano è salito per la prima volta su una MotoGP, testando a Jerez la Ducati GP25 in vista di una possibile sostituzione a Portimao e Valencia di Marc Marquez, costretto a saltare tutto il finale di stagione a causa dell'infortunio alla spalla rimediato a Mandalika. "Oggi si è avverato parte del mio sogno", ha commentato al termine della giornata
"Oggi si è avverato parte del mio sogno". Poche parole, ma piene di significato. E' così che Nicolò Bulega ha commentato sul proprio Instagram la sua prima giornata in sella alla Ducati GP25 a Jerez, prima volta in carriera su una MotoGP. Il test, svolto in occasione della seconda giornata di prove organizzate da Michelin sul tracciato spagnolo, ha avuto come obiettivo quello di prendere confidenza con la moto in vista della possibile sostituzione di Marc Marquez a Portimao e Valencia, con il campione del Mondo fermo a causa dell'infortunio alla spalla rimediato a Mandalika.
Inizio ottimo, ma nessun confronto con i titolari
Bulega, quest'anno 2° nel Mondiale Superbike dopo una battaglia dalla prima all'ultima gara con Toprak Razgatlioglu, ha svolto 35 giri nella sessione pomeridiana e, secondo quanto riportato da Jerez, ha siglato come miglior giro un 1.38.00, migliore di due decimi rispetto al riferimento di Pol Espargarò, in pista con la Ktm. Impossibile confrontare il tempo messo a segno con quelli dei titolari nel round spagnolo, viste le condizioni differenti della pista, ma comunque un ottimo inizio considerando fosse la prima reale presa di contatto con una MotoGP. E il distacco pagato da Espargarò, al di là dei programmi svolti in pista, lo testimonia.