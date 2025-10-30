Il giorno tanto atteso da Nicolò Bulega è arrivato. Quest'oggi, giovedì 30 ottobre, l'italiano è salito per la prima volta su una MotoGP, testando a Jerez la Ducati GP25 in vista di una possibile sostituzione a Portimao e Valencia di Marc Marquez, costretto a saltare tutto il finale di stagione a causa dell'infortunio alla spalla rimediato a Mandalika. "Oggi si è avverato parte del mio sogno", ha commentato al termine della giornata

