Dopo i primi giri a Jerez, adesso è ufficiale: Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez in sella alla Ducati GP25 sia a Portimao che a Valencia. L'italiano concluderà la stagione del Motomondiale e debutterà così in MotoGP dopo gli anni in Moto3 e Moto2 e il presente in Superbike. Decisivo il test sul circuito spagnolo dove, nonostante il maltempo e i pochi chilometri completati, è stato subito veloce BULEGA-DUCATI, I DETTAGLI DEL TEST A JEREZ

Il debutto tanto sognato è arrivato. Nicolò Bulega salirà in sella alla Ducati GP25 a Portimao e a Valencia, chiudendo la stagione 2025 del Motomondiale al posto di Marc Marquez, infortunatosi alla spalla nel GP di Indonesia, a Mandalika. Per l'italiano, quest'anno secondo in Superbike e in battaglia dall'inizio alla fine del Mondiale con Toprak Ragzatlioglu, fondamentale è stato il test effettuato a Jerez nella giornata di ieri, 29 ottobre: 30 giri percorsi, pochi a causa del maltempo e della pioggia che ha caratterizzato la mattinata, ma abbastanza per essere subito veloce e godere delle sensazioni giuste sulla GP25, necessarie affinché l'esordio in Top Class potesse arrivare. Tornerà così nel paddock del Motomondiale dopo gli anni in Moto3 e Moto2, poi passato a quello delle derivate di serie dove, nel 2023, si è laureato campione del mondo Supersport 600 prima del passaggio in Superbike, sempre con Ducati.

Bulega: "MotoGP sogno di qualsiasi bambino" Le parole di Bulega dopo l'ufficialità: “Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell’ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota. In più poter salire per gli ultimi due weekend di gara del 2025 sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionate. Sarà una bella scommessa, non ho aspettative, prenderò questa esperienza con tutta la calma necessaria anche perché, per ora, ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez in occasione del test. Detto questo, la motivazione a fare bene e a dare il massimo in ogni caso non manca. Grazie a Ducati e a Ducati Corse per la fiducia, a Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano e Serafino per avermi fatto sentire tutto il loro supporto nell’intraprendere questa avventura e al Team Aruba.it Racing-Ducati con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti”.