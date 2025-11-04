Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto3, Ríos al posto di Rossi per il finale di stagione a Portimao e Valencia

LA DECISIONE
Rosario Triolo

Rosario Triolo

FOTO da IG jesusriosm54

L'italiano, fermato dal riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio sinistro che gli ha pregiudicato il 2025, sarà sostituito dal debuttante proveniente dal JuniorGp

Jesús Ríos debutterà nel Motomondiale a Portimão, appena una settimana dopo aver vinto a Barcellona la sua prima gara in stagione nel JuniorGp. Il pilota spagnolo correrà con la Honda del team Snipers, con cui affronterà anche la corsa di Valencia, in entrambi i casi da sostituto di Riccardo Rossi infortunato. Rossi è stato fermato dal riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio sinistro subito nel Gp della Malesia del 2024, che gli ha rovinato tutta la preparazione pre stagionale e gran parte del campionato 2025.

Per questo è costretto a chiudere in anticipo il suo Mondiale per focalizzarsi sul totale recupero fisico.

Ríos quest'anno ha corso nel JuniorGp con Finetwork. Partito come favorito per il titolo visto che nel 2024 era stato il primo degli esclusi dalla possibilità di correre in questa stagione per il limite di età, avendo mancato di poco la top3 del JuniorGp che per meriti sportivi sblocca la deroga di un anno, non ha avuto un campionato facile, ma proprio nello scorso weekend di gare a Barcellona è tornato al successo, un bel modo per festeggiare la sua prima occasione nel Mondiale.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS