L'italiano, fermato dal riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio sinistro che gli ha pregiudicato il 2025, sarà sostituito dal debuttante proveniente dal JuniorGp

Jesús Ríos debutterà nel Motomondiale a Portimão , appena una settimana dopo aver vinto a Barcellona la sua prima gara in stagione nel JuniorGp . Il pilota spagnolo correrà con la Honda del team Snipers , con cui affronterà anche la corsa di Valencia, in entrambi i casi da sostituto di Riccardo Rossi infortunato. Rossi è stato fermato dal riacutizzarsi dell'infortunio al ginocchio sinistro subito nel Gp della Malesia del 2024, che gli ha rovinato tutta la preparazione pre stagionale e gran parte del campionato 2025.

Ríos quest'anno ha corso nel JuniorGp con Finetwork. Partito come favorito per il titolo visto che nel 2024 era stato il primo degli esclusi dalla possibilità di correre in questa stagione per il limite di età, avendo mancato di poco la top3 del JuniorGp che per meriti sportivi sblocca la deroga di un anno, non ha avuto un campionato facile, ma proprio nello scorso weekend di gare a Barcellona è tornato al successo, un bel modo per festeggiare la sua prima occasione nel Mondiale.