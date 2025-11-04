Il pilota della Repubblica Ceca, sfumata la trattativa con Rw, spera di correre adesso con la squadra statunitense, che deve però separarsi da Ramírez

Filip Salac sta vivendo fuori dalla pista situazioni altrettanto sorprendenti rispetto a quelle che si vivono in un weekend di gara su una Moto2. Il pilota ceco era pronto a passare da Marc Vds a Rw Racing per il 2026, era tutto fatto, ma con il cambio di team manager la squadra olandese ha deciso di confermare Zonta van den Goorbergh. Allora Salac ha trovato l'accordo per correre con American Racing, come compagno di squadra di Joe Roberts. Piccolo dettaglio: American Racing aveva già annunciato il rinnovo di contratto di Marcos Ramírez.

Ramírez aveva rinunciato alle possibilità di correre con Gresini e Vds per restare nel suo team. Ma adesso che il management ha trovato un accordo totale con Salac, sono stati avviati i passi formali per la sostituzione di Ramírez.

Bisognerà vedere se effettivamente a livello contrattuale sarà possibile portare a termine l'operazione, ma l'intenzione di American Racing è chiara: sostituire nel 2026 Ramírez con Salac e mantenere Joe Roberts.