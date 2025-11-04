Moto2, accordo Salac-American Racing per il 2026: le news sul mercato pilotimercato piloti FOTO da IG filipsalac12
Il pilota della Repubblica Ceca, sfumata la trattativa con Rw, spera di correre adesso con la squadra statunitense, che deve però separarsi da Ramírez
Filip Salac sta vivendo fuori dalla pista situazioni altrettanto sorprendenti rispetto a quelle che si vivono in un weekend di gara su una Moto2. Il pilota ceco era pronto a passare da Marc Vds a Rw Racing per il 2026, era tutto fatto, ma con il cambio di team manager la squadra olandese ha deciso di confermare Zonta van den Goorbergh. Allora Salac ha trovato l'accordo per correre con American Racing, come compagno di squadra di Joe Roberts. Piccolo dettaglio: American Racing aveva già annunciato il rinnovo di contratto di Marcos Ramírez.
Ramírez aveva rinunciato alle possibilità di correre con Gresini e Vds per restare nel suo team. Ma adesso che il management ha trovato un accordo totale con Salac, sono stati avviati i passi formali per la sostituzione di Ramírez.
Bisognerà vedere se effettivamente a livello contrattuale sarà possibile portare a termine l'operazione, ma l'intenzione di American Racing è chiara: sostituire nel 2026 Ramírez con Salac e mantenere Joe Roberts.
In un curioso intreccio di storie da paddock, peraltro, Roberts, infortunato a un polso in Malesia, sarà sostituito nelle ultime due gare Moto2 del 2025 da Xabi Zurutuza, pilota della struttura di supporto di American Racing che corre nel JuniorGp Moto2 sotto la guida manageriale di Ricard Jové: Jové che è anche agente dello stesso Zurutuza, ma pure di Ramírez.