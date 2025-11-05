Offerte Sky
Moto3, Dettwiler migliora ancora: pronto al rientro in Svizzera

moto3

Notizie positive da Kuala Lumpur: Noah Dettwiler migliora giorno dopo giorno dopo il grave incidente con Rueda prima della gara Moto3, tanto che i medici hanno dato l'ok al rientro in Svizzera. Il pilota del team CIP Green Power tornerà in Patria nella giornata di giovedì 6 novembre, per poi andare in ospedale a Zurigo e sottoporsi all'intervento chirurgico alla gamba

Noah Dettwiler può finalmente lasciare la Malesia e mettersi alle spalle il grave incidente di Sepang prima della gara Moto3. Il pilota svizzero, in seguito ai continui miglioramenti degli ultimi giorni, ha ricevuto l'ok dai medici per volare e fare rientro nel suo Paese. Come fa sapere il team CIP Green Power, Dettwiler atterrerà a Zurigo nella giornata di giovedì 6 novembre. Sarà subito portato in ospedale, dove verrà operato alla gamba e proseguirà la riabilitazione. 

Rueda operato alla mano

Buone notizie anche per José Antonio Rueda, l'altro protagonsita del terribile impatto di Sepang. Lo spagnolo, già in Europa da giorni, è stato operato con successo alla mano destra a Barcellona. L'intervento, con l'inserimento di placche nel pollice, nel terzo e quarto metacarpo della mano destra e alla base del radio, è stato eseguito dal dottor Mir. Per Rueda a questo punto l'obiettivo è tornare in forma per l'inizio della stagione 2026.

