Torna Eicma e torna anche la Champions Charity Race, con le gare d'inseguimento che vedranno in sella 40 piloti (divisi in due categorie) pronti a infiammare l'arena MotoLive di Milano Rho-Fiera. Le sfide saranno tutte in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW a partire da oggi, giovedì 6 novembre, e fino a domenica 9. Si parte con la categoria Rally, protagonista nei primi due giorni. Sabato e domenica invece spazio alle Legend, con in pista tra gli altri Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre. Senza dimenticare gli specialisti del fuoristrada come Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli.