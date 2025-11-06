Offerte Sky
Champions Charity Race a Eicma 2025, le gare su Sky: date e orari

guida tv

Da oggi, giovedì 6 novembre, a domenica 9 torna l'appuntamento con Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote in programma a Milano Rho-Fiera. Anche quest'anno la quattro giorni di eventi sarà impreziosita dalla Champions Charity Race, gare di inseguimento che vedranno in pista alcune leggende del motorsport e che saranno trasmesse LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Torna Eicma e torna anche la Champions Charity Race, con le gare d'inseguimento che vedranno in sella 40 piloti (divisi in due categorie) pronti a infiammare l'arena MotoLive di Milano Rho-Fiera. Le sfide saranno tutte in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW a partire da oggi, giovedì 6 novembre, e fino a domenica 9. Si parte con la categoria Rally, protagonista nei primi due giorni. Sabato e domenica invece spazio alle Legend, con in pista tra gli altri Troy Bayliss, Carlos Checa, Marco Melandri, Alex Gramigni, Jeremy McWilliams e Thomas Chareyre. Senza dimenticare gli specialisti del fuoristrada come Stefan Everts, Christophe Pourcel, Chicco Chiodi, David Philippaerts e Marco Belli.

Champions Charity Race Rally, gli orari su Sky e in streaming su NOW:

  • Giovedì 6 novembre dalle 13.30 (Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)
  • Venerdì 7 novembre dalle 13.30 (Sky Sport Max e in streaming su NOW)

 

Champions Charity Race Legend, gli orari su Sky e in streaming su NOW:

  • Sabato 8 novembre dalle 12 (Sky Sport Max e in streaming su NOW)
  • Domenica 9 novembre dalle 12 (Sky Sport Arena e in streaming su NOW)

