La ricostruzione

Leopard ha fatto dei test su una nuova configurazione di mappe, modificando i parametri factory di Honda secondo una nuova omologazione che è stata provata nelle prove libere del venerdì mattina. Per comodità nel fare le comparative, il team ha inserito nel setting della centralina una combinazione di omologazioni ufficiali, cosa non consentita in gara. Per la gara il team ha resettato la centralina inserendo i parametri corretti di una singola omologazione, senza miscugli. Ma la centralina non ha registrato l'aggiornamento. Il team, per dimenticanza, ha omesso di fare il check tecnicamente permesso dalla centralina prima della gara. Lo ha fatto successivamente, indicando immediatamente al direttore tecnico l'irregolarità dovuta ai due fattori (centralina che non ha preso il reset, dimenticanza del team di fare il check). Il direttore tecnico si è preso una settimana di tempo dopo la gara per decidere, e ha poi stabilito di penalizzare comunque Adrian Fernandez.