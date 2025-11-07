MotoGP in pista fino a domenica per il Gran Premio del Portogallo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione al fuso orario: oggi Libere dalle 11.45 e Pre-qualifiche alle 16. Sabato il solito show: caccia alla pole dalle 11.50, prima della Sprint alle 16. Domenica programma rivoluzionato: gara della Moto2 alle 12.15, poi la top class alle 14 e la Moto3 in chiusura alle 15.30 LA CLASSIFICA PRIMA DI PORTIMAO

La MotoGP è di scena a Portimao per il penultimo atto della stagione 2025. Il Gran Premio del Portogallo è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 9 novembre col commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. In Algarve occhi puntati su Nicolò Bulega, che sostituisce sulla Ducati ufficiale l'infortunato Marc Marquez. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, rimpiazzati rispettivamente da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Discorso chiuso per le prime due posizioni nella classifica mondiale, ora ci si gioca il terzo posto con Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Pedro Acosta in corsa.

Sprint sabato alle 16, gara domenica alle 14 In Portogallo le lancette sono posizionate 1 ora indietro rispetto all'Italia. Questo significa che il programma slitta in avanti di 60 minuti rispetto ai consueti weekend europei. Le prove libere partiranno così alle 11.45, poi alle 16 ecco le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: caccia alla pole dalle 11.50, mentre alle 16 si assegneranno i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica sarà la Moto2 a inaugurare il programma di gare alle 12.15, seguita dalla MotoGP (ore 14) e dalla Moto3 (ore 15.30).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 21. Le altre fasce orarie sono alle 23 e all'una di notte di lunedì 10 novembre. Inoltre il GP del Portogallo sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.