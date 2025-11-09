Quinta vittoria stagionale per il brasiliano, che ha ormai il Mondiale in pugno. Per il rivale Gonzalez, 6° al traguardo di Portimao, c'è una sola possibilità: vincere l'ultima gara di Valencia e sperare che Moreira finisca 14° o peggio. Sul podio portoghese anche Veijer e Alonso. Gli italiani: 13° Vietti, 15° Arbolino MOTOGP, LA GARA LIVE

E adesso sono 24 punti di vantaggio. Weekend perfetto di Diogo Moreira (pole position e vittoria) nel momento cruciale, quando testa e nervi saldi contano quanto e più della velocità in pista. Gonzalez è invece sprofondato, partiva ottavo, si è trovato a difendersi in mezzo a un gruppo agguerrito con Canet, Baltus, Dixon e Vietti (poi scivolato indietro). Salito fino al sesto posto lo spagnolo ha rischiato nel finale: un fuori pista (per sua fortuna c’era il cemento) e la rimonta di Dixon che lo stava riacciuffando, prima di stendersi. Non era questione di polso, ma di tranquillità. Visibile nell’approccio alla gara e poi in pista.

Titolo a un passo per Moreira Il pilota ItalTrans ha controllato Veier e ha dato la zampata al momento opportuno, Gonzalez che aveva dominato la prima parte della stagione, ha progressivamente perso ritmo e certezze in campionato, mentre l’avversario lo incalzava, gara dopo gara. Non è finita, ma il vantaggio è tale da richiedere un miracolo per azzerarlo. Nella peggiore delle ipotesi, anche senza chiudere la prossima corsa, a Valencia, Moreira dovrebbe temere solo una vittoria del suo avversario; due ipotesi che al momento sembrano entrambe poco realizzabili.

Gli italiani: 13° Vietti, 15° Arbolino Nella lotta per il primo posto s’è inserita quella per il terzo, con Baltus in caccia di Canet che gli è arrivato davanti ma in classifica il tedesco (suo compagno di squadra) è ancora davanti per sei punti. Discorso ancora aperto dunque. Gli italiani in questa occasione sono svaniti dalla lotta, Vietti partito dalla terza fila s’era inserito nel gruppo di testa, lottando con Gonzalez e Baltus, ma è poi scivolato indietro negli ultimi sei giri, chiudendo in tredicesima posizione. Arbolino, partito dalla quindicesima casella, ha finito la corsa due posizioni più indietro.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP di Portimao