Quiles firma il suo terzo successo in Moto3 e punta ora al secondo posto mondiale di Piqueras, giunto al traguardo alle spalle del rivale e in vantaggio ancora di 8 punti in classifica sul connazionale spagnolo quando manca soltanto una gara al termine del campionato, in programma domenica prossima a Valencia. Terzo Furusato. Peccato per Pini, in lotta per il podio fino alla caduta. Decimo Lunetta

Otto punti, pochi o sufficienti per aggiudicarsi il secondo posto nel mondiale, lo si vedrà domenica prossima a Valencia. Nella girandola di sorpassi sul circuito portoghese Maximo Quiles ha rosicchiato qualcosa al suo avversario diretto, Piqueras, avanti di otto lunghezze. Cinque punti guadagnati sono però abbastanza per mettere pressione al connazionale che ha giocato per il podio, sgomitando non poco, perdendo e riacquistando posizioni nel corso di una gara dove non sono mancati i colpi di scena...

Che peccato per Pini Kelso, che sembrava proiettato alla vittoria, ha sciupato tutto con un errore che gli ha fatto perdere tutto il vantaggio, chiudendo infine alle spalle di un sorprendente O’Gorman (in gara al posto dell’infortunato Munoz), combattivo e meritamente sesto. Quindi Pini, bene fino a cinque gire dalla fine, sempre in lotta per un posto sul podio, prima di cadere.

Tutta la gioia di Quiles "Me la sono goduta", ha detto il vincitore che ha fatto saltare di gioia il box di Alzamora, ricordando a tutti che stiamo parlando di un debuttante, con quattro gare in meno (per via dell’età minima richiesta che l’ha tenuto fermo fino gran premio degli Stati Uniti). "Dobbiamo finire bene al Valencia", la risposta di Piqueras, meno sorridente del suo avversario. Parlando di debuttanti, da sottolineare il quinto posto di Alvaro Carpe.

Lunetta chiude 10°, più indietro gli altri italiani I tifosi italiani che puntavano su Pini, hanno sperato anche nella rimonta di Lunetta che dopo aver agganciato il folto gruppo di testa (complice l’errore di Fernandez che ha rimescolato la carte), si è fermato al decimo posto. Foggia e Carraro hanno chiuso più indietro (14° e 15° rispettivamente), Nepa diciottesimo, Bertelle è invece caduto.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP di Portimao