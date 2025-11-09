Offerte Sky
MotoGP in Portogallo: Bezzecchi 1° nel Warm up, 3° Morbidelli, 7° Bagnaia. Risultati

GP PORTOGALLO

l pilota dell'Aprilia, in pole a Portimao, è stato il più veloce con il tempo di 1:38.292. Alle spalle del romagnolo ci sono Acosta e Morbidelli, 6° Alex Marquez, vincitore della Sprint di sabato in Portogallo. Settimo Bagnaia, ancora in corsa per il 3°  posto nel Mondiale (il ducatista è staccato di 10 punti da Bezzecchi). Bulega, sostituto dell'infortunato Marc Marquez, ha chiuso 19°. L'appuntamento con il GP è alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP PORTOGALLO: I RISULTATI DEL WARM UP

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
