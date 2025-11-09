l pilota dell'Aprilia, in pole a Portimao, è stato il più veloce con il tempo di 1:38.292. Alle spalle del romagnolo ci sono Acosta e Morbidelli, 6° Alex Marquez, vincitore della Sprint di sabato in Portogallo. Settimo Bagnaia, ancora in corsa per il 3° posto nel Mondiale (il ducatista è staccato di 10 punti da Bezzecchi). Bulega, sostituto dell'infortunato Marc Marquez, ha chiuso 19°. L'appuntamento con il GP è alle 14, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

