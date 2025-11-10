Martin sarà a Valencia: da valutare idoneità

Jorge Martín partirà per Valencia per il GP della Comunitat Valenciana. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Racing, assente dal Gran Premio del Giappone a causa di una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata durante la gara Sprint, dovrà comunque essere valutato giovedì dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare. Stagione sfortunata per il vincitore del titolo 2025, che si aveva rimediato fratture a mano e piede durante i test a Sepang dello scorso febbraio. Rientrato in Repubblica Ceca si è poi nuovamente dovuto fermare per la frattura alla clavicola destra in Giappone. In questa stagione Martin ha totalizzato solemente 34 punti.