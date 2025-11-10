Martin sarà a Valencia: da valutare idoneità

Lo spagnolo - fermo per una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata in Giappone - volerà a Valencia per l'ultimo Gran Premio della stagione della MotoGP 2025. Giovedì la delegazione medica del Motomondiale valuterà l'idoneità fisica del pilota dell'Aprilia Racing
Jorge Martín partirà per Valencia per il GP della Comunitat Valenciana. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Racing, assente dal Gran Premio del Giappone a causa di una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata durante la gara Sprint, dovrà comunque essere valutato giovedì dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare. Stagione sfortunata per il vincitore del titolo 2025, che si aveva rimediato fratture a mano e piede durante i test a Sepang dello scorso febbraio. Rientrato in Repubblica Ceca si è poi nuovamente dovuto fermare per la frattura alla clavicola destra in Giappone. In questa stagione Martin ha totalizzato solemente 34 punti.