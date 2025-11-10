Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, Jorge Martin sarà a Valencia: giovedì verrà valutata l'idoneità fisica

MotoGp

Lo spagnolo - fermo per una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata in Giappone - volerà a Valencia per l'ultimo Gran Premio della stagione della MotoGP 2025. Giovedì la delegazione medica del Motomondiale valuterà l'idoneità fisica del pilota dell'Aprilia Racing

VINALES TORNA A VALENCIA

Jorge Martín partirà per Valencia per il GP della Comunitat Valenciana. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Racing, assente dal Gran Premio del Giappone a causa di una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata durante la gara Sprint, dovrà comunque essere valutato giovedì dalla delegazione medica del Motomondiale per ricevere l’idoneità fisica a gareggiare. Stagione sfortunata per il vincitore del titolo 2025, che si aveva rimediato fratture a mano e piede durante i test a Sepang dello scorso febbraio. Rientrato in Repubblica Ceca si è poi nuovamente dovuto fermare per la frattura alla clavicola destra in Giappone. In questa stagione Martin ha totalizzato solemente 34 punti.

Moto GP: Altre Notizie

Martin sarà a Valencia: da valutare idoneità

MotoGp

Lo spagnolo - fermo per una frattura scomposta alla clavicola destra rimediata in Giappone -...

Vinales recupera: ci sarà per il GP di Valencia

MotoGp

Maverick Vinales ci sarà per il weekend di Valencia, l'ultimo della stagione 2025 in programma...

Moto3: successo di Quiles a Portimao, 10° Lunetta

GP PORTOGALLO

Quiles firma il suo terzo successo in Moto3 e punta ora al secondo posto mondiale di Piqueras,...

Moto2, Moreira campione se... LE COMBINAZIONI

verso valencia

Dopo la vittoria in Portogallo, il brasiliano è veramente a un passo dal titolo di campione del...

Moreira vince a Portimao: ha le mani sul Mondiale

PORTIMAO

Quinta vittoria stagionale per il brasiliano, che ha ormai il Mondiale in pugno. Per il rivale...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS