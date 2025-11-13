L’ultima gara potrebbe essere un sollievo per lui, la fine di una stagione da incubo. Ma Pecco Bagnaia prende tutti in contropiede. Se potesse, ripartirebbe da zero. "Si, anche se alla fine mi do quattro in pagella , se potessi ricomincerei tutto da capo , perché il nostro potenziale era ben più alto e avremmo comunque potuto fare un po’ meglio". Allora che cosa non ha funzionato? "La moto ha un grandissimo potenziale , guardando Marc, ma io ho faticato, non so se imparerò qualcosa da questa stagione , ma ciò che deve essere chiaro in me e che ho sempre cercato di adattarmi per essere competitivo, e questo spero mi possa aiutare in futuro".

"Ducati resta la moto migliore. Sui consigli ricevuti..."

A maggior ragione è stato un anno frustrante. "Non si può sempre vincere, è vero, ma quando sei abituato a lottare per la vittoria, e male che vada arrivi terzo, diventa frustrante. Adesso un buon risultato è chiudere nei primi cinque. La difficoltà è stata non sentirmi bene con la mia moto, e non poter lottare per gli obiettivi che so di poter centrare. Ho sofferto parecchio, ho faticato ad accettare questo trend, dopo tante stagioni in cui partivo per vincere". Che cosa ti ha aiutato a non sprofondare in basso? "Il miglior consiglio che ho ricevuto è stato ‘pensa a divertirti’ perché a volte è meglio dimenticare i problemi, scrollarsi la pressione di dosso e cambiare obiettivi". Aprilia, Honda e Yamaha sono cresciute. Ducati è ancora la moto migliore? "Le altre case hanno sfruttato bene le concessioni, che sono servite a equilibrare il mondiale, ma la nostra resta la moto migliore. Certo, qualche test in più mi avrebbe aiutato, ma in passato ero super competitivo e Marc ha dimostrato di poter vincere".