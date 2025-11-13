Moto2, Msi passa da Boscoscuro a Kalex

Dopo aver vinto il Mondiale con Ogura e aver vissuto un 2025 complicato, la squadra spagnola decide di cambiare il fornitore della ciclistica

Msi ha fatto la storia della Moto2, conquistando al primo anno nella categoria il Mondiale con Ai Ogura. Un successo al debutto straordinario, ottenuto dal team grazie anche al supporto tecnico di Boscoscuro. Ma il 2025 è stato un anno complicato. L'addio di García a stagione in corso, la difficoltà a trovare un rimpiazzo competitivo, i tanti cambiamenti al fianco del rookie Ortolá hanno reso poco a un team abituato a fare podio tutte le gare.

La decisione di Msi: cambia il telaio Per il 2026 così Msi ha deciso, una volta stabilito di proseguire con Ortolá e di accogliere Piqueras in Moto2, uno stravolgimento tecnico: la squadra abbandonerà i telai Boscoscuro e passerà a Kalex, la scelta più comune della Moto2. I risultati dei rookies Holgado, Alonso e Veijer, tutti a podio almeno una volta in stagione, hanno contribuito alla decisione: Msi crede fermamente che Ortolá sia dello stesso livello dei rivali che ha affrontato alla pari in Moto3, e che abbia bisogno degli stessi strumenti per potersela giocare.