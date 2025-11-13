Moto2, Msi passa da Boscoscuro a Kalex

Moto2, Msi passa da Boscoscuro a KalexVerso il 2026 Foto Instagram msiracingteam
Dopo aver vinto il Mondiale con Ogura e aver vissuto un 2025 complicato, la squadra spagnola decide di cambiare il fornitore della ciclistica
Msi ha fatto la storia della Moto2, conquistando al primo anno nella categoria il Mondiale con Ai Ogura. Un successo al debutto straordinario, ottenuto dal team grazie anche al supporto tecnico di Boscoscuro. Ma il 2025 è stato un anno complicato. L'addio di García a stagione in corso, la difficoltà a trovare un rimpiazzo competitivo, i tanti cambiamenti al fianco del rookie Ortolá hanno reso poco a un team abituato a fare podio tutte le gare.
La decisione di Msi: cambia il telaio
Per il 2026 così Msi ha deciso, una volta stabilito di proseguire con Ortolá e di accogliere Piqueras in Moto2, uno stravolgimento tecnico: la squadra abbandonerà i telai Boscoscuro e passerà a Kalex, la scelta più comune della Moto2. I risultati dei rookies Holgado, Alonso e Veijer, tutti a podio almeno una volta in stagione, hanno contribuito alla decisione: Msi crede fermamente che Ortolá sia dello stesso livello dei rivali che ha affrontato alla pari in Moto3, e che abbia bisogno degli stessi strumenti per potersela giocare.
Msi vuole ripartire dopo un 2025 deludente
Decisione condivisa anche da Ángel Piqueras, che ha investito tutto della sua carriera su questo team, lasciando Leopard alla fine dell'anno scorso e attraversando anche lui una stagione sotto le sue aspettative sebbene da podio Mondiale in Moto3: l'obiettivo era quello di vincere, o per lo meno di giocarsela fino all'ultimo punto a punto con Rueda. Cosa che non si è verificata e per la quale Msi, neanche troppo velatamente, ha valutato forti le responsabilità di Ktm, ritenendo di non aver ricevuto supporto adeguato. Adesso però è il momento di voltare pagina, e Msi lo farà rinnovando la selezione dei piloti Moto2 grazie alla promozione di Piqueras e passando da Boscoscuro a Kalex.