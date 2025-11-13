Jorge Martin è stato dichiarato 'fit' e sarà dunque in pista nel weekend di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025. Intanto lo Steward Panel ha ufficializzato la penalità inflitta allo spagnolo per l'ultima gara dell'anno. Il pilota Aprilia dovrà infatti scontare un doppio long lap penalty, una sanzione che era pendente dalla Sprint del Giappone, quando il campione 2024 stese il compagno di team Bezzecchi al via e si fece male alla clavicola

