In una qualifica giocata molto sulle scie e sulle strategie (fino a metà turno quasi tutti i piloti erano fermi ai box, decisi a marcare gli avversari) se l’è cavata piuttosto bene Luca Lunetta che mettendosi dietro ad Almansa ha conquistato un prezioso quarto posto e apre la seconda fila con Morelli e Carpe .

Gli altri italiani: 7° Nepa, 14° Foggia

Guido Pini non è stato altrettanto abile, ed è finito lontano, in diciassettesima posizione. Meglio di lui hanno fatto Nepa, settimo, e Foggia quattordicesimo. Sia Carraro che Bertelle non sono invece riuscito a superare la Q1 e domani scatteranno entrambi dalla settima fila.