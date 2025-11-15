Moto3 a Valencia: Adrian Fernandez in pole, 4° Lunetta e 7° Nepa. HIGHLIGHTSGP VALENCIA
Adrian Fernandez scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Valencia, l'ultimo della stagione. In prima fila anche Almansa e Quiles. Quarto Lunetta, 7° Nepa, più indietro gli altri italiani. Domenica la gara alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Doppietta Leopard in Moto3. Adrian Fernadez ha firmato la sua terza pole position in Moto3, con un tempo stratosferico (tre decimi abbondanti sotto il record del circuito). Valencia mette in luce le Honda che piazzano quattro moto nei primi cinque posti. Maximo Quiles chiude la prima fila, prendendosi non pochi rischi, e tiene a distanza Piqueras che scatterà dalla decima casella, dietro Furusato (tra i pochi a fare il tempo senza scie). Sette posizioni a dividerli sulla griglia, ma solo 8 punti di differenza in classifica di campionato. Domani i due spagnoli si giocheranno il secondo posto nel mondiale.
Prezioso 4° posto di Lunetta
In una qualifica giocata molto sulle scie e sulle strategie (fino a metà turno quasi tutti i piloti erano fermi ai box, decisi a marcare gli avversari) se l’è cavata piuttosto bene Luca Lunetta che mettendosi dietro ad Almansa ha conquistato un prezioso quarto posto e apre la seconda fila con Morelli e Carpe.
Gli altri italiani: 7° Nepa, 14° Foggia
Guido Pini non è stato altrettanto abile, ed è finito lontano, in diciassettesima posizione. Meglio di lui hanno fatto Nepa, settimo, e Foggia quattordicesimo. Sia Carraro che Bertelle non sono invece riuscito a superare la Q1 e domani scatteranno entrambi dalla settima fila.