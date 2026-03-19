Splende il sole a Goiania alla vigilia del GP Brasile: dopo le forti piogge degli scorsi giorni, con tanto di allegamenti in curva 1 e nel sottopassaggio che conduce al paddock, la situazione meteo è tornata serena. Si sta lavorando per sistemare la pista e rimuovere il terriccio su asfalto e cordoli. Il meteo resterà comunque un tema nel corso del weekend: venerdì dovrebbe piovere dal mattino, domenica nel corso del pomeriggio in concomitanza con la gara della top class

GP BRASILE, LA CONFERENZA PILOTI LIVE