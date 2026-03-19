Vigilia del GP Brasile con meteo sereno dopo le piogge torrenziali di inizio settimana con tanto di allagamenti: si continua a lavorare sulla pista per ripulirla dal terriccio. Bezzecchi nella conferenza piloti: "Aprilia sta facendo un lavoro straordinario, possiamo divertirci". Acosta: "Io leader del Mondiale? Fa piacere, ma non sono ancora da titolo". L'idolo di casa Moreira: "Un sogno correre qui". Venerdì Libere dalle 15.05 e Pre-qualifiche dalle 19.20 LIVE su Sky e in streaming su NOW
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Ora non perdetevi l'appuntamento alle 19.30 con 'Racebook' sul canale 200 di Sky. Interviste e approfondimenti anche su skysport.it La MotoGP scenderà in pista venerdì alle 15 per le FP1, poi alle 19.20 le Pre-qualifiche
CONFERENZA PILOTI FINITA
Il risultato premia Pedro Acosta...
Ora è il momento del MotoGP social: i piloti devono disegnare a occhi bendati il tracciato del Goiania
Acosta: "L'anno scorso, nella prima parte, ero forse troppo affamato e anche un po' negativo. Ora riusciamo e esprimerci più a lungo sulle gomme, la moto è più facile da guidare e anche la situazione del brand credo sia migliore"
Moreira: "Cosa chiederei a Senna e Pelé se potessi? Dei consigli, sono giovane e ho tutta la vita davanti. Chiederei consigli a livello professionale e per la vita di tutti i giorni"
Moreira: "Cosa rappresenta Ayrton Senna per me e per il Brasile? E' un eroe, ha intrapreso un percorso simile al mio, andando in Europa e iniziando da lì. Voglio seguire le sue orme: ha vinto tanto in F1, vedremo se riuscirò a seguire le sue orme"
Acosta: "E' una pista nuova per tutti, ci sono tanti punti interrogativi anche sulle gomme"
Bezzecchi: "Non ho idea se la moto possa esprimersi qui come a Buriram, è una pista nuova. Ne sarei felice ma al momento è difficile rispondere"
Moreira: "Mi piace vedere il mio volto all'aeroporto e in città, bello avere queste attenzioni qui. Cercherò di godermi questo weekend e restare calmo, non è un elemento di pressione"
Moreira: "Obiettivo per il weekend? Difficile dirlo, vorrei vincere la gara ma non è realistico. Dobbiamo tenere i piedi per terra e lavorare sulla moto, dobbiamo goderci il weekend ma sarà difficile perché ci sarà un pochino di pressione. Dovremo lavorare bene fin dal venerdì"
Bezzecchi: "La moto sta migliorando, a Noale lavorano sodo. Cercheremo di divertirci e imparare la pista il più velocemente possibile"
Bezzecchi: "In Thailandia è stato un weekend positivo, ma non buono come poteva essere perché ho commesso un errore nella Sprint. Ma non posso lamentarmi: i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario"
Acosta: "Cosa si prova a essere leader del Mondiale? E' bello, ma ora non è il posto che mi spetta. Non è il nostro obiettivo attualmente. Sono stato contento della gara in Thailandia, continuiamo così"
Acosta: "Domani capiremo il nostro livello e potremo fissare un obiettivo chiaro. Non dobbiamo cadere spesso come fatto l'anno scorso all'inizio, per ora non abbiamo grandi aspettative"
Moreira: "E' un sogno per me correre qui su questo circuito, la pista per ora è un pochino sporca ma domani inizieremo a ripulirla. Ho corso qui qualche anno fa quando ero ragazzino, la conosco bene e vedremo come andrà. Casco speciale? E' un onore indossare questo casco dedicato ad Ayrton Senna"
Bezzecchi: "La pista sembra bella, è molto veloce. Hanno fatto un ottimo lavoro, l'atmosfera è molto bella"
Acosta: "Ho fatto un giro sul circuito, sembra molto bello. Le FP1 potrebbero essere molto caotico, sarà divertente per tutti"
INIZIA LA CONFERENZA PILOTI
Tutto pronto in sala stampa, tra poco la conferenza con Pedro Acosta (Ktm), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Diogo Moreira (Honda Lcr)
Il commento di Dall'Igna dopo il flop Ducati in Thailandia
Ducati fuori dalla top 5 in Thailandia, Dall'Igna: 'Niente panico'Vai al contenuto
Al Goiania la Ducati è attesa al riscatto dopo le difficoltà riscontrate a Buriram, quando per la prima volta dopo 88 GP Borgo Panigale non ha portato moto sul podio (e nemmeno in top 5 addirittura dopo 102 weekend di fila)
Pedro Acosta è il primo pilota Ktm della storia a occupare la prima posizione nel campionato del mondo MotoGP: lo spagnolo riuscirà a confermarsi anche dopo il GP Brasile?
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Goditi un giro al Goiania con la visione panoramica dal drone
In Brasile tornerà Fermin Aldeguer, che si è ormai ristabilito dopo la frattura alla diafisi del femore sinistro. Il pilota Gresini ha saltato tutti i test pre-stagionali, oltre alla gara inauguruale di Buriram
Parleranno il leader del Mondiale, Pedro Acosta, insieme con Marco Bezzecchi, vincitore della prima gara stagionale a Buriram, e con l'idolo locale Diogo Moreira (Honda Lcr)
Situazione meteo più serena questa mattina a Goiania dopo le forti piogge delle scorse ore con tanto di allagamenti, in particolare nel tunnel che porta al paddock e nella zona della 1^ curva. Anche in queste ore si lavorerà sul tracciato per ripulirlo dal terriccio. Nella giornata di oggi, vigilia del GP, è prevista qualche goccia in serata, mentre venerdì potrebbe piovere fin dalla mattina (70% di probabilità) ma non in maniera particolarmente intensa
Il primo appuntamento è quello con la conferenza piloti, LIVE dalle 16 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Buon pomeriggio dal Goiania, dove la MotoGP correrà nel weekend: dopo 22 anni dall'ultima volta (2004) si torna in Brasile