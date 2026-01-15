Offerte Sky
Aprilia, Bezzecchi: "Il finale di 2025 ci dà fiducia, vogliamo ripartire da lì"

aprilia racing

Marco Bezzecchi ha parlato della stagione 2026 a margine della presentazione della nuova livrea Aprilia: "Il nuovo campionato partirà presto e dobbiamo farci trovare pronti. La nostra ambizione è raggiungere qualcosa in più, spero di iniziare così come ho finito nel 2025. Il Leone Alato sulla carena è molto bello, la moto ha un aspetto aggressivo ed è il carattere di tutto il team"

LE FOTO DELL'APRILIA DI BEZZECCHI E MARTIN

Giornata di presentazione in casa Aprilia, con il team di Noale che dagli studi Sky ha svelato la livrea per la stagione 2026. Da Marco Bezzecchi, dopo un gran finale di 2025 , ci si aspetta una grande annata: "La pausa invernale è stata bella. Mi sono rilassato un po', ho trascorso del tempo con famiglia e amici ma non mi sono mai fermato totalmente con gli allenamenti. Ora sono tornato in pieno, partiremo presto e dobbiamo farci trovare pronti", ha commentato il Bez dal palco. "Sono contento di essere il pilota più vincente nella storia di Aprilia, sono soddisfatto ma non è mai sufficiente. La nostra ambizione è raggiungere qualcosa di più. Daremo tutto in pista, e anche fuori, per essere sempre lì a lottare". La novità sulla livrea è la presenza del Leone Alato: "È molto bello riavere il leone sulla carena, un design storico. La moto ha un aspetto molto aggressivo ed è il carattere di tutto il team, tutta la sede. È bellissima, speriamo di poterla portare nelle posizioni che le competono". In chiusura sulla stagione: "Spero di iniziare come ho finito l'anno scorso. Dobbiamo mantere la calma, siamo consapevoli che siamo in grado di fare cose importanti e ora dobbiamo ripartire". Dopo la presentazione Bezzecchi ha parlato anche ai canali ufficiali MotoGP: "Il team è fantastico nei miei confronti e quello che posso fare è cercare di dare il massimo ogni volta che salgo in moto, dare feedback nel modo più preciso possibile. Sono felice di sentire questo tipo di pressione. I rivali? Marc sicuramente è stato il più forte nel 2025, ma tutti i piloti in MotoGP sono molto validi. Cercherò di concentrarmi su me stesso per iniziare al meglio".

"Contratto? Non ci sto pensando..."

"Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto - ha dichiarato nel comunicato Aprilia -. Ho tanta voglia di iniziare e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l'azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità. La motivazione è tanta, non vedo l'ora di tornare a divertirmi in sella. Il finale di stagione del 2025 è stato molto positivo e questo ci dà ulteriore fiducia: l'obiettivo è iniziare subito nel migliore dei modi e continuare a fare un buon lavoro". Poi a GpOne sul futuro: "Contratto? Onestamente non ci sto pensando, per adesso resto concentrato sul fare bene in pista".

