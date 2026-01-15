Aprilia ha svelato negli studi Sky la nuova moto di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, iniziando così ufficialmente il suo 2026. La grande novità della livrea della RS-GP26 è la presenza sulla carena del Leone Alato, simbolo di Venezia che rappresenta il forte legame tra la casa veneta e il territorio (Noale è infatti a pochi km da Venezia). Di seguito FOTO e dettagli

