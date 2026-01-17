Offerte Sky
Moto2, Nepa riparte dal Junior con Forward

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Dopo l'ultima stagione in Moto3 con Sic58, il pilota abruzzese salta di categoria partecipando al campionato europeo 2026

Stefano Nepa correrà in Moto2 nel MotoJunior 2026. Il pilota abruzzese ha trovato un accordo con Forward Racing e si metterà alla prova nella categoria per la prima volta iniziando dal campionato europeo, dove tra gli altri rivali troverà anche alcuni avversari che ha avuto in pista nel Mondiale 2025 come Dennis Foggia e Jacob Roulstone.

Almeno una wild card nel Mondiale

Nell'ultimo campionato, dopo un promettente quarto posto al debutto, Nepa ha sofferto e non è riuscito a guadagnarsi la promozione in Moto2. Ma ormai il passaggio era necessario per la sua carriera, e l'opportunità che arriverà con Forward, sebbene nel MotoJunior, gli darà anche la possibilità di mettersi alla prova con almeno una wild card nel Mondiale.

