Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti (5°) è il primo degli italiani. Più indietro Arbolino (21°) e Lunetta (20°). Domenica mattina la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

In una qualifica combattuta fino alla bandiera a scacchi l’ha spuntata Senna Agius , con un giro da gara (sorpasso su Canet nel finale): prima pole per l’australiano che mette dietro un redivivo Guevara e soprattutto Holgado che ha dominato quasi tutta la sessione ed è stato inibito all’ultimo giro dalla bandiera gialla provocata dalla caduta di Alex Escrig che ha coinvolto l’incolpevole Garcia, falciato senza possibilità di evitare il pilota del team Forward.

Vietti 5°, più indietro Arbolino e Lunetta

Seconda fila per Ortola e per Vietti, quinto e unico italiano a partire dalle prime sei file. Sia Arbolino (21°) che il neo arrivato (dalla Moto 3) Lunetta (20°), non hanno superato lo scoglio della Q1.