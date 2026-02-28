Offerte Sky
Moto2, qualifiche GP Thailandia: pole di Senna Agius, 5° Vietti. GRIGLIA E HIGHLIGHTS

GP THAILANDIA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti (5°) è il primo degli italiani. Più indietro Arbolino (21°) e Lunetta (20°). Domenica mattina la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ACOSTA VINCE LA SPRINT: HIGHLIGHTS

In una qualifica combattuta fino alla bandiera a scacchi l’ha spuntata Senna Agius, con un giro da gara (sorpasso su Canet nel finale): prima pole per l’australiano che mette dietro un redivivo Guevara e soprattutto Holgado che ha dominato quasi tutta la sessione ed è stato inibito all’ultimo giro dalla bandiera gialla provocata dalla caduta di Alex Escrig che ha coinvolto l’incolpevole Garcia, falciato senza possibilità di evitare il pilota del team Forward. 

Vietti 5°, più indietro Arbolino e Lunetta

Seconda fila per Ortola e per Vietti, quinto e unico italiano a partire dalle prime sei file. Sia Arbolino (21°) che il neo arrivato (dalla Moto 3) Lunetta (20°), non hanno superato lo scoglio della Q1. 

Manu Gonzalez in terza fila

Tra i delusi di questa prima qualifica spiccano il vicecampione della categoria, Manuel Gonzalez, finito in terza fila con il settimo tempo, e David Alonso, tra i più attesi in questa stagione, supportato dal team di Aspar Martinez, scivolato in decima posizione. Sotto le aspettative anche Aron Canet, passato da Fantic a Marc VdS, che dovrà sgomitare parecchio domenica per recuperare dalla quindicesima posizione in cui si è ritrovato alla fine. Male anche Alonso Lopez, da quest’anno con Gresini, solo diciannovesimo.

Moto2, la griglia di partenza del GP Thailandia

Moto2, la griglia di partenza del GP Thailandia

