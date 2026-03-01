Il campionato Moto3 si è aperto con il Gran Premio della Thailandia, con un finale al fotofinish: David Almansa e Maximo Quiles, infatti, sono arrivati sul traguardo separati da soli 3 millesimi di secondo. Dietro di loro, duello acceso anche per la terza posizione: ad aver avuto la meglio è stato l'argentino Valentin Perrone. Gara difficile per i piloti italiani

Tre millesimi sono nulla, meno di un soffio, e perdere una gara dopo diciannove giri intensi per un’inezia così piccola fa male. Maximo Quiles, il gioiello di Aspar seguito dai fratelli Marquez, può però consolarsi per l’atteggiamento messo in pista: protagonista fin dal via, chiaramente proiettato verso il podio. Come era prevedibile all’inizio di una stagione che lo vuole protagonista. Però, sulla strada, s’è ritrovato un Almsansa altrettanto motivato e soprattutto in perfetta sintonia con il circuito thailandese. Il pilota di Intact ha chiuso in testa tutti i turni, tranne uno, il primo di venerdì. In gara non ha sbagliato nulla, ha spinto dalla partenza, tirandosi dietro Quiles, Fernandez, Perrone e Carpe. Ha fatto il ritmo, staccando insieme agli altri tre il resto del gruppo. Intorno al settimo giro ha alzato il ritmo, salutato tutti e s’è involato seguito solo da Quiles: un lungo inseguimento concluso al fotofinish dopo un errore di Quiles che ha preso un paio di decimi all’inizio dell’ultimo passaggio; gap chiuso in fretta. Almansa ha firmato il primo successo (e il primo podio) in carriera, dopo 46 gran premi; visto lo stato di grazia potrebbe riprovarci nelle prossime gare. Quiles, comunque, porta a casa un risultato importante che lo mette tra i più probabili contendenti al titolo.