Circuito Misano, dalla MotoGP alla Superbike: ecco il calendario degli eventi 2026IL CALENDARIO
Presentato il calendario 2026 del Misano World Circuit: confermati tutti i grandi eventi internazionali, dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma dal 12 al 14 giugno. Tra gli appuntamenti anche World Ducati Week (3-5 luglio), GT World Challenge e le celebrazioni per i 100 anni Ducati
È stato presentato il calendario 2026 del Misano World Circuit "Marco Simoncelli", in un evento organizzato a Passo del Lupo, a Sestola, nell'Appennino Emiliano. Una scelta nata dalla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, per rafforzare il legame tra costa e montagna attraverso lo sport.
Misano, il calendario degli eventi
Dopo gli Open Games che hanno inaugurato la stagione, il calendario entrerà nel vivo ad aprile e si concluderà a novembre. Confermati tutti i principali appuntamenti internazionali: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP (rinnovato fino al 2031), l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK dal 12 al 14 giugno, l’unica tappa italiana dell’European Truck Racing Championship, il mondiale JuniorGP e il GT World Challenge, rinnovato fino al 2028.
Dal 3 al 5 luglio tornerà il World Ducati Week, che quest’anno coinciderà con le celebrazioni per i 100 anni di Ducati. A fine settembre spazio al 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano con l’ASI Festival. Confermati anche Italian Bike Festival, EICMA Riding Fest e CIV Racing Night, mentre tra le novità c’è la nuova collocazione a inizio agosto del Misano Classic Weekend.
Potrebbe interessarti
MotoGP, prossima tappa a Goiânia per il GP Brasile
Svelato il poster ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK
La presentazione del calendario 2026 del Misano World Circuit è stata anche l'occasione per svelare il poster ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma dal 12 al 14 giugno al "Marco Simoncelli". Sul poster 2026 compaiono Nicolò Bulega e Stefano Manzi, affiancati rispettivamente da Serafino Foti (Team Manager Aruba.it Racing Ducati Superbike) e da Filippo Conti e Simone Bustreo (Team Principal e Team Manager del Team GYTR GRT Yamaha).
"Veniamo da una grande stagione, quella 2025, nella quale abbiamo sfiorato la vittoria. Il primo round 2026 è partito bene con tre vittorie, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Non vedo l’ora di correre a Misano", le parole di Nicolò Bulega. Obiettivo chiaro per Serafino Foti, team manager di Ducati Aruba: "Il nostro obiettivo è vincere il campionato. Nicolò lo merita, è cresciuto tanto. Il nostro dovere è dargli il massimo. Siamo partiti bene, ma il campionato è lungo, dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra". Anche Stefano Manzi, vincitore del campionato Mondiale Supersport nel 2025, ha parlato in occasione della presentazione: "Vincere il campionato Supersport, lo scorso anno, è stato bellissimo. Quest’anno, dopo il salto in Superbike si azzera tutto ma punto a giocarmi anche quest’anno le posizioni che contano"