Presentato il calendario 2026 del Misano World Circuit: confermati tutti i grandi eventi internazionali, dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini all’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma dal 12 al 14 giugno. Tra gli appuntamenti anche World Ducati Week (3-5 luglio), GT World Challenge e le celebrazioni per i 100 anni Ducati SUPERBIKE IN ESCLUSIVA SU SKY FINO AL 2027

È stato presentato il calendario 2026 del Misano World Circuit "Marco Simoncelli", in un evento organizzato a Passo del Lupo, a Sestola, nell'Appennino Emiliano. Una scelta nata dalla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, per rafforzare il legame tra costa e montagna attraverso lo sport.

Misano, il calendario degli eventi Dopo gli Open Games che hanno inaugurato la stagione, il calendario entrerà nel vivo ad aprile e si concluderà a novembre. Confermati tutti i principali appuntamenti internazionali: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP (rinnovato fino al 2031), l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK dal 12 al 14 giugno, l’unica tappa italiana dell’European Truck Racing Championship, il mondiale JuniorGP e il GT World Challenge, rinnovato fino al 2028.

Calendario Misano stagione 2026

Dal 3 al 5 luglio tornerà il World Ducati Week, che quest’anno coinciderà con le celebrazioni per i 100 anni di Ducati. A fine settembre spazio al 60° anniversario dell’Automotoclub Storico Italiano con l’ASI Festival. Confermati anche Italian Bike Festival, EICMA Riding Fest e CIV Racing Night, mentre tra le novità c’è la nuova collocazione a inizio agosto del Misano Classic Weekend. Potrebbe interessarti MotoGP, prossima tappa a Goiânia per il GP Brasile

Svelato il poster ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK La presentazione del calendario 2026 del Misano World Circuit è stata anche l'occasione per svelare il poster ufficiale dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, in programma dal 12 al 14 giugno al "Marco Simoncelli". Sul poster 2026 compaiono Nicolò Bulega e Stefano Manzi, affiancati rispettivamente da Serafino Foti (Team Manager Aruba.it Racing Ducati Superbike) e da Filippo Conti e Simone Bustreo (Team Principal e Team Manager del Team GYTR GRT Yamaha).

Poster WorldSBK Emilia-Romagna