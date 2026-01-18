Ducati MotoGP 2026, presentazione in diretta tv e streaming su Sky: data e orala guida
Domani, lunedì 19 gennaio, il team Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia svelerà a Madonna di Campiglio la livrea per la stagione 2026: appuntamento alle 11 del mattino LIVE sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché sul nostro sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky
Madonna di Campiglio si prepara al Ducati day. Lunedì 19 gennaio il team campione del mondo in carica svelerà la livrea della Desmosedici 2026 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Appuntamento alle ore 11 per l'evento 'Campioni in pista', il primo celebrativo del Centenario di Borgo Panigale: sarà visibile in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.
Marquez per il 10° titolo, Bagnaia per riscattare il 2025
Dopo l'infortunio alla spalla Marc Marquez punta a tornare al top per l'inizio della stagione, annata in cui andrà a caccia del decimo titolo iridato. Pecco Bagnaia, invece, vuole riscattare un 2025 con pochi alti (le vittorie di Austin e Motegi) e tanti bassi, chiusa per la prima volta dal 2021 fuori dalla top due della generale. Non c'è dubbio che, a detta dei principali avversari (vedi Aprilia), il team Bagnaia-Marquez sia quello da battere. In attesa che la pista dia i primi responsi, c'è curiosità per vedere l'ultima 'creatura' di Borgo Panigale prima della rivoluzione regolamentare del 2027.