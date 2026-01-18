Domani, lunedì 19 gennaio, il team Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia svelerà a Madonna di Campiglio la livrea per la stagione 2026: appuntamento alle 11 del mattino LIVE sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché sul nostro sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky

Madonna di Campiglio si prepara al Ducati day. Lunedì 19 gennaio il team campione del mondo in carica svelerà la livrea della Desmosedici 2026 di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Appuntamento alle ore 11 per l'evento 'Campioni in pista', il primo celebrativo del Centenario di Borgo Panigale: sarà visibile in diretta sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.