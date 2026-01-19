È il giorno della Ducati, che a Madonna di Campiglio svela la livrea della Desmosedici di Marc Marquez e Pecco Bagnaia per la stagione 2026: la presentazione sarà in diretta dalle 11 sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché qui sopra su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

