È il giorno della Ducati, che a Madonna di Campiglio svela la livrea della Desmosedici di Marc Marquez e Pecco Bagnaia per la stagione 2026: la presentazione sarà in diretta dalle 11 sul canale 208 di Sky Sport e in streaming su NOW, oltreché qui sopra su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport
Pecco Bagnaia spera di ritrovare continuità nel 2026 dopo i tanti bassi e i pochi alti del 2025, stagione che l'ha visto per la prima volta chiudere fuori dalla top 2 della classifica generale dopo quattro anni
Marc Marquez sta lavorando sodo in questa pausa invernale: l'obiettivo è essere al 100% al via della stagione, che inizierà in Thailandia nel weekend del 28 febbraio-1 marzo
Marc Marquez è tornato in moto di recente dopo l'infortunio alla spalla che gli aveva fatto saltare le ultime gare 2025: qui sotto alcune foto di allenamento al circuito Aspar in sella alla Panigale V2
Marquez si allena sulla Ducati V2: le FOTO dell'allenamento
Quella che sarà svelata tra pochi minuti sarà l'ultima Desmosedici prima della rivoluzione regolamentare del 2027, quando la MotoGP entrerà di fatto in una nuova era
Il tradizionale evento 'Campioni in pista' sarà il primo celebrativo del Centenario di Borgo Panigale. Ci saranno novità sulla livrea?
Buongiorno da Madonna di Campiglio, dove tra circa un'ora andrà in scena la presentazione di Ducati in vista della stagione 2026