Brivio (Trackhouse): "Felice del rapporto con Aprilia. Proviamo a fare meglio del 2025"

team principal

Le parole del team principal di Trackhouse Racing, Davide Brivio, in occasione della presentazione delle moto di Raul Fernandez e Ai Ogura per la stagione 2026

APRILIA TRACKHOUSE, TUTTE LE FOTO

Come detto nei giorni scorsi dall'Ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, la collaborazione tra la casa di Noale e il team Trackhouse prosegue con reciproca soddisfazione. Lo ha confermato anche il team principal della squadra statunitense, Davide Brivio, nel giorno della presentazione delle moto 2026 di Raul Fernandez e Ai Ogura: "Sono felice del rapporto con Aprilia, i nostri piloti avranno le stesse RS-GP26 dei due ufficiali. Con Noale lavoriamo bene insieme, c'è condivisione del lavoro e grande collaborazione". D'altronde le performance della moto, grazie al lavoro del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, sono in crescita esponenziale: "Credo che Aprilia stia progredendo sempre di più, alla fine della scorsa stagione eravamo molto competitivi. E anche Raul e Ai stanno migliorando. Quindi, perché non provare a ripetersi? Sarebbe una buona stagione se riuscissimo a fare meglio del 2025: Fernandez è finito in top 10, il primo obiettivo è portare nei dieci anche Ogura. E poi fare dei podi, essere pronti a sfruttare le opportunità che arriveranno. Il potenziale c'è, sia della moto che dei piloti".

Davide Brivio in mezzo ai suoi due piloti, Ai Ogura e Raul Fernandez

"Raul in fiducia, Ogura deve migliorare la qualifica"

Brivio si è soffermato anche sulla stagione 2025 di Fernandez e Ogura, con uno sguardo anche al prossimo Mondiale. "Raul, con la vittoria in Australia, è ora più sicuro del suo potenziale - ha proseguito il team principal Trackhouse -. Per molti anni nel paddock si è parlato del suo talento, ecco lo scorso anno è stato in grado di dimostrarlo. Ha avuto un avvio difficile, poi ha iniziato a stare in top 10 ed è anche arrivato il trionfo a Phillip Island. Più porta a casa risultati e più è sicuro dei suoi mezzi. La seconda parte della scorsa stagione ha rappresentato uno step per la sua confidenza". Ogura, invece, ha vissuto la sua prima annata da rookie in top class: "A parte gli infortuni, siamo abbastanza contenti di come abbia fatto esperienza e imparato in MotoGP - ha concluso Brivio -. Per tutta la stagione lo abbiamo visto competitivo in gara, in particolare nella fase finale delle corse. Dobbiamo ovviamente migliorare la qualifica, che è molto importante e può farti svoltare un weekend".

