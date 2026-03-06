La Fim ha dimezzato i punti della gara di Moto2 in Thailandia dopo un errore nel calcolo dei giri effettuati. Era stato erroneamente contato anche il singolo giro della prima ripartenza, tolto a distanza di 5 giorni dalla gara di Buriram: in questo modo è stata registrata una distanza inferiore al 50% rispetto a quella originaria dopo le due bandiere rosse e, in casi come questo, il regolamento parla chiaro: si assegna la metà dei punti

La Fim , a distanza di 5 giorni dalla gara di Buriram, ha dimezzato il punteggio assegnato per il Gran Premio della Thailandia di Moto2 dopo un errore nel calcolo dei giri effettuati. Era stato, infatti, contato anche il giro percorso nella ripartenza prima della bandiera rossa per l'incidente tra Sergio Garcia e Luca Lunetta, giro che per regolamento non sarebbe dovuto essere contato . Così la distanza di gara risulta inferiore al 50% rispetto a quella prevista in origine e, da regolamento, ciò presuppone che venga assegnata la metà dei punti ai primi 15 classificati . Per questo, tanto per capirci, il vincitore del GP, Manu Gonzalez , ha ora un bottino di 12,5 punti invece dei soliti 25.

Il comunicato della Fim

"A seguito di una revisione dei risultati della gara di Moto2 in Thailandia, è stato identificato un errore nella distanza totale di gara completata. I risultati erano stati inizialmente emessi con il punteggio pieno per il campionato. In circostanze normali, il software della direzione gara emette un avviso indicando che non è stato completato il 50% della distanza di gara originale, al fine di assegnare la metà dei punti. A causa delle molteplici partenze che hanno avuto luogo al Gran Premio della Thailandia, il singolo giro completato nella seconda partenza, che avrebbe dovuto essere considerato nullo e non valido, è stato erroneamente aggiunto alla distanza di gara complessiva. In conformità con i regolamenti sportivi, la distanza di gara effettivamente completata richiede l'assegnazione di metà dei punti. L'assegnazione dei punti è stata pertanto corretta e verranno pubblicate le classifiche di campionato aggiornate. Verranno implementate ulteriori procedure di verifica per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro".