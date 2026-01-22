La due giorni di test Superbike a Jerez si chiude con una certezza: Nicolò Bulega e la Ducati Aruba restano il punto di riferimento del paddock. Di seguito il recap della prima giornata di prove della stagione e tutti i risultati del Day 2 dei test

Sul tracciato andaluso, reso insidioso dalla pioggia che ha ridotto al minimo il tempo utile sull’asciutto, Bulega ha completato 24 giri . Il ducatista ha imposto il proprio ritmo con il miglior crono assoluto di 1:39.331 nonostante una scivolata che avrebbe potuto condizionare la sessione. Bulega ha fatto la differenza con un tempo che gli ha permesso di staccare la Bimota di Alex Lowes di poco più di un decimo. Subito dietro, la Yamaha di Xavi Vierge, più staccata ma comunque competitiva nella lotta al vertice. Un risultato che conferma la solidità del progetto Ducati e la maturità del campione italiano anche in condizioni difficili.

Superbike, Day 2 a Jerez: giornata complicata per Danilo Petrucci

Alle spalle del trio di testa, troviamo un gruppo compatto composto da Sam Lowes, Van Der Mark e Lecuona impegnati in run più lunghi a caccia di dati preziosi. Lecuona, in particolare, ha accusato un ritardo superiore al mezzo secondo dal compagno, segno di un lavoro ancora in evoluzione. Più attardati Locatelli, Manzi che chiudono rispettivamente in ottava e nona posizione. Giornata complicata invece per Danilo Petrucci, solo 17° con la sua BMW M 1000 RR.

Il ternano ha pagato circa un secondo e mezzo da Bulega, complice anche una caduta che ha condizionato il suo programma. Un risultato difficile da interpretare, vista la precauzione generale dei team su una pista resa scivolosa dalla pioggia. Tra i protagonisti del test un nome che non appartiene abitualmente alla Superbike: Enea Bastianini che con una Ducati Panigale V4-S, ha chiuso 25°. Il circus Superbike si sposterà ora a Portimao per un’altra sessione di test il 28 e 29 gennaio.