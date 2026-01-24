Noah Dettwiler torna ufficialmente a correre. Dopo il grave incidente in Moto3 a Sepang dello scorso ottobre, il classe 2005 svizzero ha firmato con il team italiano Kuja Racing nel CIV Supersport QUANDO DETTWILER AVEVA DETTO RINUNCIATO A SIC58

Un calvario lungo tre mesi e il ritorno in sella ad una moto che si avvicina sempre di più. Noah Dettwiler, classe 2005 svizzero che lo scorso ottobre aveva subito un terribile incidente in Moto3 nel giro di ricognizione in Malesia, ha firmato un contratto con la squadra italiana Kuja Racing nel CIV Supersport. Un 'passo indietro' rispetto al Mondiale, ma una bellissima notizia di riscatto.

Dettwiler: "Ambiente ideale per il mio potenziale" Dettwiler ha commentato così il passaggio in Kuja Racing ai canali social del team: “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con il Team Kuja. Conosco la storia e la professionalità di questa squadra e sono certo che sia l’ambiente ideale per esprimere il mio potenziale. Non vedo l’ora di salire in sella, conoscere i ragazzi nel box e iniziare a lavorare sodo per portare il team nelle posizioni che merita. Ci vediamo in pista!”.

L'incidente a Sepang: cos'era successo 26 ottobre 2025, GP di Malesia di Moto3, giro di ricognizione. Dettwiler ha un problema tecnico e procede a velocità molto ridotta, tant'è che Ángel Piqueras alza il braccio per segnalare il problema. José Antonio Rueda, da poco laureatosi campione, non si aspetta di trovare un pilota quasi fermo in quel punto del tracciato e non riesce ad evitarlo. L'impatto è estremamente violento. Rueda si frattura la mano destra, ha diverse contusioni polmonari e subisce un arresto cardiaco in pista. Le condizioni di Dettwiler sono ancora più gravi: diversi arresti cardiaci e ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni rimangono critiche ma stabili per diversi giorni, richiedendo molteplici interventi chirurgici. Dopo 10 giorni viene trasferito in Svizzera e il 13 gennaio conclude l'ultimo ciclo di operazioni.

Niente SIC58 per Dettwiler Il 2026 di Noah Dettwiler sarà quindi tra le fila del team di Maurizio Cucchiarini, che punta a lottare per posizioni importanti nel Campionato Italiano Velocità. Pochi mesi fa, però, lo svizzero avrebbe dovuto disputare la stagione con i colori di un'altra squadra italiana, la SIC58 di Paolo Simoncelli in Moto3, ma ha deciso di rinunciare alla chiamata per concentrarsi sulla sua riabilitazione.