Il direttore Motosport di Ktm, in un'intervista a Speedweek, ha parlato del futuro del suo pilota: "Il nostro rapporto con Pedro è straordinario e di certo non lo lasceremo andare via così facilmente. Ha sul tavolo un'offerta da parte nostra che è molto valida sotto ogni aspetto. E' normale che piloti come Acosta si guardino intorno, ma non c'è alcuna decisione già presa"

Nelle ultime ore il mercato piloti l'ha fatta da padrone nel paddock della MotoGP. I protagonisti principali fin qui sono stati Fabio Quartararo e Jorge Martin che, secondo quanto riportato da Motorsport, sarebbero diretti rispettivamente in Honda e Yamaha. In questo 'domino' rientra anche Pedro Acosta, che dalla Spagna (As ha lanciato per primo l'indiscrezione) danno sempre più vicino alla Ducati Factory al fianco di Marc Marquez.

"Acosta ha sul tavolo una nostra offerta molto valida" Pit Beirer, direttore Motorsport di Ktm, ha parlato della situazione di Pedro Acosta a Speedweek.com: "La dinamica che si è creata non significa che nel 2027 saremo senza piloti di punta e senza Acosta. Il nostro rapporto con Pedro è straordinario e di certo non lo lasceremo andare via così facilmente. Ktm ha argomenti validi e Pedro che facciamo di tutto per dare ai nostri piloti un mezzo per vincere. Ha sul tavolo un'offerta da parte nostra che è molto valida sotto ogni aspetto".