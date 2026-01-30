MotoGP, test shakedown a Sepang: Miller chiude in testa il day 2
Termina la seconda giornata dei test Shakedown a Sepang nella quale hanno esordito gli altri 3 piloti ufficiali Yamaha, mentre Razgatlioglu ha continuato il lavoro iniziato nel Day 1. Miglior tempo del venerdì firmato da Jack Miller, seguito da Pol e Aleix Espargaró. Sabato 31 gennaio, oltre alla presentazione del team Gresini, è in programma l'ultima giornata di Shakedown; la prossima settimana (dal 3 al 5 febbraio) si svolgeranno i test ufficiali sempre in Malesia
- Jack Miller ha firmato il miglior tempo nel secondo giorno di test Shakedown a Sepang. Il pilota Yamaha Pramac, all'esordio stagionale come Quartararo e Rins, ha fermato il cronometro sull'1:57.908. Alle sue spalle i fratelli Espargaró: Pol su Ktm e Aleix su Honda.
- Primo giorno in pista anche per Fabio Quartararo: il pilota Yamaha ha chiuso la giornata con il 4° tempo a due decimi da Miller.
- Quinto tempo per il compagno di box del 'Diablo', Alex Rins.
- Toprak Razgatlioglu, uno dei due rookie del 2026, ha proseguito il lavoro iniziato nel Day 1 migliorando di 7 decimi il suo miglior tempo.
- Michele Pirro, collaudatore Ducati, ha continuato a fare chilometri completando 46 giri nella seconda giornata in Malesia.
- Lavoro molto corposo per Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia, incaricato di mettere a punto tutte le moto con cui la casa di Noale scenderà in pista in questa preseason.
- Proprio per questo motivo Savadori è sceso in pista anche con le Aprilia Trackhouse di Ogura e Raul Fernandez.
- Come nel Day 1, Ktm ha proseguito il lavoro con tre collaudatori. Il migliore, come detto, è stato Pol Espargaró che ha chiuso con il secondo tempo.
- In azione anche Dani Pedrosa, che ha completato 47 giri, e Mika Kallio.
- Terzo tempo, con un 1:58.066, per Aleix Espargaró. Il collaudatore Honda, però, ha dovuto fare i conti con un problema tecnico.
- Continua a lavorare Diogo Moreira, l'altro rookie di questa stagione. Il pilota Lcr Honda ha abbassato di quasi un secondo il miglior tempo realizzato nel Day 1 e ha girato sull'1:59.
- Non solo i piloti ufficiali: Yamaha ha lavorato anche con i suoi collaudatori Augusto Fernandez e Andrea Dovizioso
- Michele Pirro
- Fabio Quartararo
- Relax al sole per Quartararo. Il francese è al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero in Honda nel 2027. Interrogato dai social della MotoGP, Quartararo ha risposto: "Si sta parlando troppo. Concentriamoci su ciò su cui possiamo concentrarci".
- Alex Rins
- Toprak Razgatlioglu
- Un nuovo agente segreto nel paddock: lo "007" Toprak.
- Diogo Moreira
- Jack Miller
- Dani Pedrosa
- Pol Espargaró