MotoGP, test shakedown a Sepang: Miller chiude in testa il day 2

MotoGp fotogallery
23 foto
Foto sito MotoGP

Termina la seconda giornata dei test Shakedown a Sepang nella quale hanno esordito gli altri 3 piloti ufficiali Yamaha, mentre Razgatlioglu ha continuato il lavoro iniziato nel Day 1. Miglior tempo del venerdì firmato da Jack Miller, seguito da Pol e Aleix Espargaró. Sabato 31 gennaio, oltre alla presentazione del team Gresini, è in programma l'ultima giornata di Shakedown; la prossima settimana (dal 3 al 5 febbraio) si svolgeranno i test ufficiali sempre in Malesia

I RISULTATI DEL DAY 1CALENDARIO PRESENTAZIONI

