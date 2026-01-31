Inverno particolare per Fermín Aldeguer , finito sotto i ferri nelle scorse settimane dopo la frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in allenamento a inizio gennaio. Un infortunio che ha inevitabilmente complicato i piani del pilota Gresini: per lui niente test di Sepang e un rientro al momento incerto, almeno a giudicare dalle sue parole nel corso della presentazione del team a Kuala Lumpur. Evento a cui il classe 2005 ha potuto partecipare soltanto a distanza.

"Non vedo l'ora di salire in moto, ma prima devo recuperare"

"Il recupero sta procedendo bene, mi sento meglio giorno dopo giorno - ha spiegato Aldeguer in video collegamento -. Ovviamente non vedo l’ora di salire in moto, ma ora è tempo di stare a casa, il mio femore è la cosa più importante". Poi ancora: "Spero di tornare il prima possibile, ma non posso sbilanciarmi su un giorno o una gara precisa. Vorrei esserci in Brasile o forse ad Austin, devo aspettare tutti gli esami e capire come va la mia gamba. Quando sarà il momento tornerò". Se Aldeguer dovesse davvero rientrare per la seconda gara della stagione al Goiania o per la terza in Texas, salterebbe certamente anche i test di Buriram del 21-22 febbraio e il weekend inaugurale, sempre in Thailandia, in programma dal 27 febbraio all'1 marzo.