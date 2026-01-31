Offerte Sky
Aldeguer (Gresini) sull'infortunio: "Vorrei tornare in Brasile o forse ad Austin"

l'infortunio

Intervenuto in collegamento video alla presentazione del team Gresini, il giovane pilota spagnolo ha aggiornato sulle sue condizioni dopo l'operazione per la frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in allenamento a inizio gennaio. Aldeguer salterà sicuramente i test di Sepang ma il suo rientro in Thailandia non pare così scontato: "Miglioro giorno dopo giorno ma è presto per dire quando tornerò, vorrei esserci in Brasile o forse ad Austin"

LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI GRESINI

Inverno particolare per Fermín Aldeguer, finito sotto i ferri nelle scorse settimane dopo la frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in allenamento a inizio gennaio. Un infortunio che ha inevitabilmente complicato i piani del pilota Gresini: per lui niente test di Sepang e un rientro al momento incerto, almeno a giudicare dalle sue parole nel corso della presentazione del team a Kuala Lumpur. Evento a cui il classe 2005 ha potuto partecipare soltanto a distanza.

"Non vedo l'ora di salire in moto, ma prima devo recuperare"

"Il recupero sta procedendo bene, mi sento meglio giorno dopo giorno - ha spiegato Aldeguer in video collegamento -. Ovviamente non vedo l’ora di salire in moto, ma ora è tempo di stare a casa, il mio femore è la cosa più importante". Poi ancora: "Spero di tornare il prima possibile, ma non posso sbilanciarmi su un giorno o una gara precisa. Vorrei esserci in Brasile o forse ad Austin, devo aspettare tutti gli esami e capire come va la mia gamba. Quando sarà il momento tornerò". Se Aldeguer dovesse davvero rientrare per la seconda gara della stagione al Goiania o per la terza in Texas, salterebbe certamente anche i test di Buriram del 21-22 febbraio e il weekend inaugurale, sempre in Thailandia, in programma dal 27 febbraio all'1 marzo.

