Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Team Gresini MotoGP, la nuova livrea della moto di Alex Marquez e Aldeguer. FOTO

MotoGp fotogallery
16 foto

Svelata la Ducati Gresini di Alex Marquez (che avrà una GP26 come i piloti ufficiali) e Fermin Aldeguer per la prossima stagione: livrea più aggressiva, col nero che va a sostituire l'argento. Di seguito foto e dettagli

RIVIVI LA PRESENTAZIONE

ALTRE FOTOGALLERY

Shakedown, Miller il più veloce del Day 2 a Sepang

MotoGp

Termina la seconda giornata dei test Shakedown a Sepang nella quale hanno esordito gli altri 3...

23 foto

L'Academy in pista a Mandalika: c'è anche Rossi

MotoGp

Mentre a Sepang sono in corso i test Shakedown, il team VR46 è sceso in pista a Mandalika insieme...

14 foto

Shakedown, Aleix Espargaró il più veloce del Day 1

MotoGp

In archivio la prima giornata dei test Shakedown a Sepang, appuntamento dedicato a collaudatori,...

18 foto

MotoGP, il calendario dei test della stagione 2026

le date

La MotoGP ha pubblicato il calendario ufficiale dei test della stagione 2026. Si parte con lo...

8 foto

Presentazioni MotoGP: 31 gennaio tocca a Gresini

motogp

Il 31 gennaio è il giorno del team Gresini che in Malesia, a Kuala Lumpur, svelerà la Ducati che...

13 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Pavesio: "Voglio convincere Quartararo a restare"

    yamaha

    Il managing director della casa di Iwata commenta a 'GpOne' i rumors sull'addio di Quartararo...

    Gresini svela la moto 2026: presentazione dalle 13

    MotoGp

    In attesa di scendere in pista per i test ufficiali del 3-5 febbraio il team Gresini si presenta...

    Beirer: "Non lasceremo andare Acosta facilmente"

    ktm

    Il direttore Motosport di Ktm, in un'intervista a Speedweek, ha parlato del futuro del suo...