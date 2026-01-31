Team Gresini MotoGP, la nuova livrea della moto di Alex Marquez e Aldeguer. FOTO
Svelata la Ducati Gresini di Alex Marquez (che avrà una GP26 come i piloti ufficiali) e Fermin Aldeguer per la prossima stagione: livrea più aggressiva, col nero che va a sostituire l'argento. Di seguito foto e dettagli
- In un evento a Kuala Lumpur, in Malesia, dove la MotoGP si prepara a scendere in pista per i test ufficiali del 3-5 febbraio, il team Gresini ha tolto i veli alle Ducati di Alex Marquez e Fermin Aldeguer
- L'infortunato Aldeguer, alle prese con la riabilitazione dopo la frattura del femore in allenamento, salterà i test di Sepang. Lo spagnolo è intervenuto alla presentazione in collegamento, aggiornando sulle sue condizioni: "La priorità è il mio recupero, procede bene e ogni giorno mi sento meglio"
- Design essenziale e moderno per la nuova livrea, con l'azzurro del team interpretato in una tonalità piena e materica. Una scelta stilistica netta, che abbandona qualsiasi finitura cromata per esprimere un carattere ancora più racing
- Un dettaglio del codone delle Ducati Gresini
- Balza subito all'occhio un aumento del colore nero al posto delle rifiniture grigie presenti nel 2025
- Qui il cupolino di Alex Marquez col suo numero 73 colorato di blu su sfondo nero
- Sulla livrea Gresini si regala anche un omaggio ai 30 anni di storia nella top class del Motomondiale
- "Sono molto felice della nuova moto e molto emozionato di iniziare una nuova stagione con Gresini. Speriamo sia una stagione ricca di successi, da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno e il lavoro che serve per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo assolutamente pronti a metterci alla prova"
- Da sinistra a destra il team manager Michele Masini, Alex Marquez, la proprietaria del team Nadia Padovani e il direttore marketing Carlo Merlini
- "Ci lasciamo alle spalle una stagione 2025 ricca di conferme e guardiamo al 2026 con entusiasmo e grande determinazione. Le aspettative restano alte: abbiamo una squadra solida, con tanta esperienza alle spalle, e due piloti di enorme talento pronti a dare continuità al percorso di crescita intrapreso. Aldeguer ha dimostrato subito di avere i valori e l’approccio giusti, mentre Alex ha tutte le carte in regola per essere stabilmente protagonista e lottare per le posizioni che contano in ogni weekend di gara"