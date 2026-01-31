Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Alex Marquez (Gresini): "Nel 2026 stessa mentalità. Team ufficiale? Tutti lo vogliono..."

gresini - #73

Le parole del pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team Gresini in vista del 2026, anno in cui il n°73 avrà l'opportunità di guidare una moto factory: "Ora abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono, ma non dobbiamo cambiare troppo rispetto all'anno scorso. La mentalità deve essere la stessa". E sul futuro ammette: "Tutti i piloti vogliono correre in un team ufficiale, ma c'è il mio manager per questo. Io penso alla pista"

LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI GRESINI

Con 6 vittorie tra gare lunghe e Sprint (per un totale di 27 podi) e il secondo posto nel Mondiale alle spalle del fratello Marc, Alex Marquez si è guadagnato una moto ufficiale nel 2026. Ma lo spagnolo non vuole fermare la sua crescita, punta a ripetersi se non a migliorare. E magari al salto in un team factory: "Penso sia normale che un pilota punti a correre in una squadra ufficiale - ha detto a margine della presentazione del team Gresini a Kuala Lumpur -. Però questo è un lavoro che spetta al mio manager. Negli ultimi giorni sono usciti rumors importanti, ma io sono concentrato sull’inizio della stagione e sul fare il mio lavoro in pista".

Alex Marquez a bordo pista a Sepang a seguire i test shakedown

"Non dobbiamo cambiare troppo rispetto al 2025"

Mettendo da parte per il momento il futuro, Alex Marquez ha parlato così della stagione ormai alle porte: "Sono motivato e un po’ emozionato come sempre. Dobbiamo essere competitivi dall’inizio, senza dimenticare quale sia il nostro obiettivo - ha proseguito il vice campione 2025 -. Non dobbiamo cambiare troppe cose rispetto all'anno scorso. In particolar modo la mentalità, deve essere sempre la stessa perché mi ha aiutato a raggiungere quei risultati. Però dobbiamo anche provare a migliorare i punti deboli: cercheremo di essere più completi in situazioni dove l’anno scorso abbiamo commesso degli errori".

Alex Marquez con Michele Masini, Nadia Padovani e Carlo Merlini

"Fiducioso che Ducati abbia fatto un ulteriore step"

Poi sull'opportunità di guidare una Desmosedici GP26, la stessa moto a disposizione dei due piloti ufficiali e di Fabio Di Giannantonio. "Mi dà più sicurezza, ora ho tutti gli ingredienti a disposizione per 'cucinare' e abbiamo tutto da Ducati per ottenere la performance in pista. Testeremo i pezzi nuovi che Borgo Panigale porterà nei test pre-stagionali e vediamo di fare una moto sempre più forte". Chiusura sugli avversari: "L’anno scorso, alla fine della stagione, Aprilia e Ktm erano molto vicine. Le altre case hanno fatto uno step e anche piloti come Bezzecchi e Acosta sono cresciuti. Sarà un anno interessante, l’ultimo prima delle nuove regole. Ma sono fiducioso che Ducati abbia fatto alcuni step questo inverno e che la moto sia più competitiva e completa".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Alex Marquez: "Tutti vogliono un team ufficiale"

gresini - #73

Le parole del pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team Gresini in vista del 2026,...

Pavesio: "Voglio convincere Quartararo a restare"

yamaha

Il managing director della casa di Iwata commenta a 'GpOne' i rumors sull'addio di Quartararo...

Gresini, svelata la moto di A. Marquez e Aldeguer

MotoGp

In attesa di scendere in pista per i test ufficiali del 3-5 febbraio il team Gresini si è...

Beirer: "Non lasceremo andare Acosta facilmente"

ktm

Il direttore Motosport di Ktm, in un'intervista a Speedweek, ha parlato del futuro del suo...

Quartararo verso la Honda, Martin vicino a Yamaha

da Motorsport

Secondo Motorsport, Quartararo avrebbe un accordo con la Honda per il 2027 e il 2028. Allo stesso...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS