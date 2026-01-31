Le parole del pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team Gresini in vista del 2026, anno in cui il n°73 avrà l'opportunità di guidare una moto factory: "Ora abbiamo tutti gli ingredienti che ci servono, ma non dobbiamo cambiare troppo rispetto all'anno scorso. La mentalità deve essere la stessa". E sul futuro ammette: "Tutti i piloti vogliono correre in un team ufficiale, ma c'è il mio manager per questo. Io penso alla pista" LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI GRESINI

Con 6 vittorie tra gare lunghe e Sprint (per un totale di 27 podi) e il secondo posto nel Mondiale alle spalle del fratello Marc, Alex Marquez si è guadagnato una moto ufficiale nel 2026. Ma lo spagnolo non vuole fermare la sua crescita, punta a ripetersi se non a migliorare. E magari al salto in un team factory: "Penso sia normale che un pilota punti a correre in una squadra ufficiale - ha detto a margine della presentazione del team Gresini a Kuala Lumpur -. Però questo è un lavoro che spetta al mio manager. Negli ultimi giorni sono usciti rumors importanti, ma io sono concentrato sull’inizio della stagione e sul fare il mio lavoro in pista".

Alex Marquez a bordo pista a Sepang a seguire i test shakedown

"Non dobbiamo cambiare troppo rispetto al 2025" Mettendo da parte per il momento il futuro, Alex Marquez ha parlato così della stagione ormai alle porte: "Sono motivato e un po’ emozionato come sempre. Dobbiamo essere competitivi dall’inizio, senza dimenticare quale sia il nostro obiettivo - ha proseguito il vice campione 2025 -. Non dobbiamo cambiare troppe cose rispetto all'anno scorso. In particolar modo la mentalità, deve essere sempre la stessa perché mi ha aiutato a raggiungere quei risultati. Però dobbiamo anche provare a migliorare i punti deboli: cercheremo di essere più completi in situazioni dove l’anno scorso abbiamo commesso degli errori".

Alex Marquez con Michele Masini, Nadia Padovani e Carlo Merlini