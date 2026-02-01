Il rookie di Lcr ha raccontato del suo inverno, con poche vacanze e tanto lavoro (anche insieme ai fratelli Marquez), ha fatto un punto sulla tre giorni di test Shakedown a Sepang e descritto le emozioni per la gara di casa in Brasile a fine marzo: ecco le sue parole nel giorno della presentazione del team di Cecchinello LE FOTO DELLE HONDA DI ZARCO E MOREIRA

Diogo Moreira è carico per il debutto in MotoGP. A margine della presentazione del team Lcr il rookie brasiliano ha spiegato come si sia preparato durante la pausa per farsi trovare pronto. "Ho fatto un bel lavoro quest'inverno. Dopo Valencia sono stato fermo solo una settimana. Mi sono allenato molto insieme a Marc e Alex Marquez e sicuramente ho imparato tanto da loro". A proposito degli allenamenti di flat track citati da Moreira, al link qui sotto puoi scorrere una fotogallery con alcune immagini pubblicate da Marc Marquez sul profilo Instagram.

"Devo capire il limite della moto" Moreira, campione del mondo 2025 della Moto2, è reduce da una tre giorni in pista in Malesia, chiusa in crescendo col sesto tempo finale a poco più di un secondo di ritardo dal miglior crono di Aleix Espargaro. "I test shakedown sono andati molto bene. Abbiamo bisogno di lavorare sulla nuova moto e capire dove sia il limite, ma comunque per la Thailandia saremo pronti".

Diogo Moreira impegnato nei test shakedown in Malesia