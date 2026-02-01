Moreira (Honda Lcr): "Pronto per la MotoGP, allenandomi coi Marquez ho imparato molto"team lcr - #11
Il rookie di Lcr ha raccontato del suo inverno, con poche vacanze e tanto lavoro (anche insieme ai fratelli Marquez), ha fatto un punto sulla tre giorni di test Shakedown a Sepang e descritto le emozioni per la gara di casa in Brasile a fine marzo: ecco le sue parole nel giorno della presentazione del team di Cecchinello
Diogo Moreira è carico per il debutto in MotoGP. A margine della presentazione del team Lcr il rookie brasiliano ha spiegato come si sia preparato durante la pausa per farsi trovare pronto. "Ho fatto un bel lavoro quest'inverno. Dopo Valencia sono stato fermo solo una settimana. Mi sono allenato molto insieme a Marc e Alex Marquez e sicuramente ho imparato tanto da loro". A proposito degli allenamenti di flat track citati da Moreira, al link qui sotto puoi scorrere una fotogallery con alcune immagini pubblicate da Marc Marquez sul profilo Instagram.
"Devo capire il limite della moto"
Moreira, campione del mondo 2025 della Moto2, è reduce da una tre giorni in pista in Malesia, chiusa in crescendo col sesto tempo finale a poco più di un secondo di ritardo dal miglior crono di Aleix Espargaro. "I test shakedown sono andati molto bene. Abbiamo bisogno di lavorare sulla nuova moto e capire dove sia il limite, ma comunque per la Thailandia saremo pronti".
"Imparare in Thailandia per avere più feeling nel mio Brasile"
Chiusura sul Gran Premio del Brasile, tornato in calendario proprio nell'anno del ritorno in MotoGP di un pilota brasiliano (l'ultimo era stato Alex Barros nel 2001, la sua ultima stagione nell'allora classe 500). "Sarà fantastico correre nel mio Paese, dove ho la famiglia e tutti gli amici. Sono entusiasta di correre al Goiania. Abbiamo bisogno di imparare in Thailandia per cercare di avere un feeling migliore per la gara di casa". Il GP del Brasile sarà il secondo appuntamento del Mondiale 2026, nel weekend del 20-22 marzo.