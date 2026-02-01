Offerte Sky
Honda Lcr in MotoGP, la nuova livrea delle moto di Zarco e Moreira. FOTO

MotoGp fotogallery
23 foto

Svelate anche le Honda del team Lcr in vista della stagione 2026: per Johann Zarco livrea Castrol con la novità del nero e del blu, per il rookie Diogo Moreira - come da tradizione della squadra di Cecchinello - colori diversi (col blu e il rosso Hrc a vestire la carena) per via del differente main sponsor. Ecco foto e dettagli delle due RC123V

    Moto GP: Ultime Notizie

    Svelate le Honda Lcr di Moreira e Zarco

    MotoGp

    Honda Lcr è stato il penultimo team a svelare le livree per la stagione 2026. Come da tradizione...

    Aldeguer: "Vorrei tornare in Brasile o ad Austin"

    l'infortunio

    Intervenuto in collegamento video alla presentazione del team Gresini, il giovane pilota spagnolo...

    Alex Marquez: "Tutti vogliono un team ufficiale"

    gresini - #73

    Le parole del pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team Gresini in vista del 2026,...