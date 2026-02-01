Svelate anche le Honda del team Lcr in vista della stagione 2026: per Johann Zarco livrea Castrol con la novità del nero e del blu, per il rookie Diogo Moreira - come da tradizione della squadra di Cecchinello - colori diversi (col blu e il rosso Hrc a vestire la carena) per via del differente main sponsor. Ecco foto e dettagli delle due RC123V
- La livrea Castrol di Johann Zarco resta piuttosto simile rispetto alla versione 2025, ma con l'aggiunta del nero (in particolare nella zona del serbatoio e nella parte inferiore della carena) e del blu, che è molto evidente sul cupolino a fare da sfondo al n° 5
- La livrea 2025 di Zarco a confronto con quella 2026
- Se ormai Zarco è al terzo anno con Cecchinello, la novità in casa Lcr è rappresentata dal campione del mondo Moto2 Diogo Moreira. Come da tradizione del team, il brasiliano porterà in pista una livrea differente dal compagno di squadra, frutto del main sponsor Pro Honda. Colori molto diversi rispetto alla versione Idemitsu di Chantra del 2025, con il rosso e il blu di Hrc a farla da padroni e il nero come 'terzo incomodo'
- La livrea 2026 di Diogo Moreira a confronto con quella 2025 del suo predecessore, Somkiat Chantra