Dopo il trionfo di Le Mans nel 2025 il pilota francese è pronto a cogliere altre opportunità nella prossima stagione, la sua decima in top class. E le prestazioni della Honda nei test shakedown invitano a un cauto ottimismo: "La moto è veloce e questo ci dà grandi speranze"

Nel 2025 ha regalato a Honda l'unico successo, salendo sul gradino più alto del podio nel Gran Premio di casa a Le Mans dopo una gara perfetta, che ne ha esaltato le qualità di guida sul bagnato. Un anno dopo Johann Zarco , alla sua 10^ stagione in MotoGP, proverà a ripetersi. O magari a fare anche meglio. "L'obiettivo è continuare a sognare le vittorie . L'anno scorso ne ho conquistata una magica e inaspettata...". Il sogno di tutti i piloti è competere per il titolo mondiale : "Ma non so se sia ancora possibile - ha aggiunto il francese a margine della presentazione del team Lcr in vista del 2026 -. E allora bisogna cercare di cogliere tutte le opportunità di podio ".

"Questa Honda ci dà grandi speranze per la stagione"

Honda ha chiuso la tre giorni di test Shakedown col miglior tempo di Aleix Espargaro e un Moreira in crescita: "Sono contento delle performance della nuova RC213V, anche i commenti dei piloti sono stati molto buoni. Aleix è stato molto veloce, Diogo si sta adattando bene. La moto è veloce e ci dà grandi speranze per la stagione". Chiusura sui test ufficiali di Sepang, al via martedì 3 febbraio: "E' sempre un piacere tornare in Malesia dopo la pausa invernale. Abbiamo un po’ di tempo per riprendere il ritmo e trovare un buon feeling che ci permetta di iniziare bene il Mondiale".