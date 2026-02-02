Piloti in pista a Sepang dal 3 al 5 febbraio per i primi test ufficiali in vista del 2026: su skysport.it il consueto liveblog che vi terrà compagnia fin dalle prime ore del mattino. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, dove alle 15.45 (per tutti i tre giorni in Malesia) andrà in onda 'Reparto Corse Test MotoGP', con tutte le interviste e gli approfondimenti MOTOGP 2026: CALENDARIO - GRIGLIA PILOTI - LIVREE

Dopo l'antipasto degli shakedown la MotoGP inizia a fare sul serio in vista della stagione 2026. Appuntamento a Sepang dal 3 al 5 febbraio, per una tre giorni di test ufficiali in cui vedremo all'opera quasi tutti i piloti titolari. Gli unici assenti saranno l'infortunato Fermin Aldeguer (frattura della diafisi del femore sinistro) e Jorge Martin, non al meglio dopo le due operazioni subite nelle scorse settimane alla clavicola e alla mano.

Il programma dei test A Sepang, come detto, si scenderà in pista martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio. Due le sessioni per ogni giornata: dalle 3 alle 6 e poi dalle 6.20 alle 11 (orari italiani). Per via delle concessioni i piloti ufficiali Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins, si sono già scaldati in occasione degli shakedown, al pari di Jack Miller (Pramac) e dei rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Per tutti gli altri sarà il debutto stagionale. In particolare gli occhi sono puntati sul campione del mondo in carica Marc Marquez, al rientro a 4 mesi dall'infortuno nel GP dell'Indonesia dello scorso ottobre.