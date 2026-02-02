Offerte Sky
MotoGP, test Sepang 2026 in Malesia: calendario, orari e come seguirli su Sky

la guida

Piloti in pista a Sepang dal 3 al 5 febbraio per i primi test ufficiali in vista del 2026: su skysport.it il consueto liveblog che vi terrà compagnia fin dalle prime ore del mattino. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, dove alle 15.45 (per tutti i tre giorni in Malesia) andrà in onda 'Reparto Corse Test MotoGP', con tutte le interviste e gli approfondimenti

MOTOGP 2026: CALENDARIO - GRIGLIA PILOTI - LIVREE

Dopo l'antipasto degli shakedown la MotoGP inizia a fare sul serio in vista della stagione 2026. Appuntamento a Sepang dal 3 al 5 febbraio, per una tre giorni di test ufficiali in cui vedremo all'opera quasi tutti i piloti titolari. Gli unici assenti saranno l'infortunato Fermin Aldeguer (frattura della diafisi del femore sinistro) e Jorge Martin, non al meglio dopo le due operazioni subite nelle scorse settimane alla clavicola e alla mano.

Il programma dei test

A Sepang, come detto, si scenderà in pista martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio. Due le sessioni per ogni giornata: dalle 3 alle 6 e poi dalle 6.20 alle 11 (orari italiani). Per via delle concessioni i piloti ufficiali Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins, si sono già scaldati in occasione degli shakedown, al pari di Jack Miller (Pramac) e dei rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Per tutti gli altri sarà il debutto stagionale. In particolare gli occhi sono puntati sul campione del mondo in carica Marc Marquez, al rientro a 4 mesi dall'infortuno nel GP dell'Indonesia dello scorso ottobre.

 

La guida ai test su Sky: dal liveblog a 'Reparto Corse'

Fin dalle prime ore del mattino qui sul nostro sito skysport.it potrete seguire i test con i tempi aggiornati in tempo reale e tutte le novità nel consueto liveblog, arricchito con video, foto e curiosità dalla pista. E per i tre giorni di test alle 15.45 da non perdere sul canale 200 di Sky Sport l'appuntamento con 'Reparto Corse Test MotoGP', un approfondimento giornaliero con interviste e commenti che andrà in replica ogni giorno sul canale 208 di Sky alle ore 19.15 e poi alle 22.

Moto GP: Altre Notizie

Moreira: "Imparato molto allenandomi coi Marquez"

team lcr - #11

Il rookie di Lcr ha raccontato del suo inverno, con poche vacanze e tanto lavoro (anche insieme...

Zarco: "Honda veloce, sogniamo altre vittorie"

team lcr - #5

Dopo il trionfo di Le Mans nel 2025 il pilota francese è pronto a cogliere altre opportunità...

Svelate le Honda Lcr di Moreira e Zarco

MotoGp

Honda Lcr è stato il penultimo team a svelare le livree per la stagione 2026. Come da tradizione...

Aldeguer: "Vorrei tornare in Brasile o ad Austin"

l'infortunio

Intervenuto in collegamento video alla presentazione del team Gresini, il giovane pilota spagnolo...

Alex Marquez: "Tutti vogliono un team ufficiale"

gresini - #73

Le parole del pilota spagnolo nel giorno della presentazione del team Gresini in vista del 2026,...
