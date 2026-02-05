MotoGP a Sepang per il 3° (e ultimo) giorno di test. Si rivedono in pista le Yamaha: la casa di Iwata, ieri rimasta ai box, ha risolto il problema riscontrato nel day 1 sulla moto di Quartararo. Dopo la Malesia i piloti avranno altri due giorni di test (21-22 febbraio) a Buriram prima dell'inizio del Mondiale fissato per il weekend seguente. Nel nostro liveblog tutti gli aggiornamenti dalla pista in tempo reale. Alle 15.45 da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test'
in evidenza
Yamaha torna in pista
La notizia della mattinata in Malesia è il ritorno in pista di Yamaha dopo la giornata ai box di ieri in attesa di risolvere la problematica riscontrata martedì sula moto di Quartararo. 'Indagini' finite per Iwata, con Rins, Toprak, Miller e Augusto Fernandez che hanno potuto riprendere il lavoro
Piloti in pista fino alle 11 a Sepang per il Day 3
Terza e ultima giornata di test ufficiali a Sepang, con i piloti in pista fino alle 11 ora italiana. Nel liveblog di skysport.it tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale