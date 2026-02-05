MotoGP a Sepang per il 3° (e ultimo) giorno di test. Si rivedono in pista le Yamaha: la casa di Iwata, ieri rimasta ai box, ha risolto il problema riscontrato nel day 1 sulla moto di Quartararo. Dopo la Malesia i piloti avranno altri due giorni di test (21-22 febbraio) a Buriram prima dell'inizio del Mondiale fissato per il weekend seguente. Nel nostro liveblog tutti gli aggiornamenti dalla pista in tempo reale. Alle 15.45 da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test'

LE NOVITA' DAI TEST