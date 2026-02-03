Dopo Fermin Aldeguer e Jorge Martin, assenti in pista fin dal primo giorno, i test MotoGP di Sepang perdono un altro 'titolare' per mercoledì e giovedì. Fabio Quartararo si è infortunato in una caduta ad alta velocità a inizio mattinata in curva 5: per lui escoriazioni al braccio sinistro e, soprattutto, un dito fratturato . Il 'Diablo' è comunque tornato in pista per l'ultima ora e mezza del day 1, chiudendo in top 10 col nono tempo . Ma dopo la bandiera a scacchi, parlando coi media, ha fatto sapere che tornerà a casa per non compromettere nulla in vista dell'inizio della stagione.

Quartararo: "Molto lavoro da fare, siamo ancora lontani"

Questo il commento di Quartararo a fine giornata. "Il dito è rotto, abbiamo deciso di fermarci e saltare le ultime due giornate di test. Se fosse stato un weekend di gara avremmo continuato, ma così non ha senso. Sono ovviamente molto triste perché avrei voluto proseguire, ma soprattutto per il mio dito è la cosa migliore da fare. La caduta? Non so davvero cosa sia successo, ma andavo forte quando sono finito nella ghiaia... Non è stato un giorno fortunato, ma poteva andare peggio". Poi sulle performance della Yamaha V4: "C’è ancora molto da fare. Dobbiamo lavorare duramente perché siamo ancora lontani. So quello che sta facendo il team, quindi dita incrociate per la Thailandia. La velocità di punta e la percorrenza in curva sono gli aspetti su cui abbiamo più margine, ma è normale, è l’inizio di un progetto".