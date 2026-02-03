Piloti in pista fino alle 11 ora italiana per il primo dei tre giorni di test a Sepang. Alex Marquez su Ducati miglior tempo davanti a Pecco Bagnaia. Nella sessione mattutina caduta in curva 5 per Quartararo con escoriazione al braccio sinistro: il francese dovrebbe tornare in sella. Qui nel liveblog i tempi aggiornati in tempo reale e tutte le novità dalla Malesia. E alle 15.45 da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test'
in evidenza
Vinales sale in 10^ posizione, Bastianini in 14^
Nel box Ducati spunta il nuovo pacchetto aerodinamico, qui sotto una comparativa con la versione 2025 (la moto rossa in basso a destra)
Problema tecnico in curva 2 per Marc Marquez, costretto a fermarsi con la sua Ducati!
Marc Marquez ferma il cronometro in 1:58.235 e si prende la 5^ posizione provvisoria (era 13°)
Marc Marquez si sta migliorando, casco arancione al 3° settore...
Bagnaia, che poco fa ha fatto il 2° tempo di giornata, tra poco entrerà in pista con la nuova carenatura
Test MotoGP: i tempi a 2 ore dalla fine
Bagnaia abbassa ancora: 1:57.720, gli vale il secondo tempo di giornata a 233 millesimi da Alex Marquez
Intanto Fabio Quartararo è rientrato al circuito e dovrebbe scendere di nuovo in pista questo pomeriggio dopo la caduta ad alta velocità della mattina malese con escoriazione al braccio sinistro e passaggio al centro medico del circuito
Altro balzo in avanti di Bagnaia, che scende sotto il muro dell'1:58 e in 1:57.940 si porta al 4° posto provvisorio
Bagnaia fa subito un balzo nella classifica dei tempi e passa dalla 17^ alla 12^in 1:58.785
Bagnaia, Binder e Zarco in pista: di fatto inizia in questo momento la sessione pomeridiana a Sepang
Bezzecchi: "C'è da lavorare, ma la nuova Aprilia promette bene"
Test MotoGP: i tempi a 2 ore e 30' dalla fine
Bezzecchi: "Tanto materiale, Aprilia ha lavorato bene"
Marco Bezzecchi ha parlato coi media a metà giornata. Per lui fin qui terzo tempo alle spalle di Alex Marquez e Marini. "E' ancora presto. Ho fatto delle comparative tra la RS-GP25 e la RS-GP26: a Noale hanno lavorato tante e bene, ho molto materiale a disposizione"
Alex Marquez fin qui miglior tempo con la Ducati GP26. Il pilota Gresini da quest'anno ha lo stesso trattamento degli ufficiali e dunque ha la possibilità di provare il pacchetto più aggiornato. Nella mattinata di Sepang dovrebbe aver testato, infatti, la nuova carena
Test MotoGP: i tempi a 3 ore dalla fine
Piloti ancora in pausa pranzo in questa fase. Gli unici a scendere in pista nella 2^ sessione sono stati Zarco e Dovizioso, ma anche loro sono rientrati quasi subito
Test MotoGP: i tempi a 3 ore e 30' dalla fine
In casa Honda si è lavorato su ogni aspetto: telaio, motore, aerodinamica ed elettronica. Luca Marini ha il 2° tempo provvisorio. Mir è 7°, davanti ai due piloti Lcr Zarco e Moreira
Toprak Razgatlioglu (come si vede nell'immagine qui sotto) nella mattinata di Sepang ha usato un codone senza appendici aerodinamiche. Per il turco, al momento, 14° tempo. Meglio di lui l'altro rookie Diogo Moreira, 9° con la Honda
Al momento tutti i piloti sono ai box per la pausa pranzo: siamo esattamente a metà giornata, mancano 4 ore alla bandiera a scacchi
Test MotoGP: i tempi a 4 ore dalla fine
Quartararo all'uscita dal centro medico dopo la caduta della mattinata malese: per il Diablo solo un'escoriazione al braccio, ancora da capire se tornerà in pista per la sessione pomeridiana
Yamaha a confronto: a sinistra la vecchia aerodinamica, a destra la nuova in stile Ducati. Due configurazioni differenti con particolari inediti di telaio, aerodinamica, forcellone
A Sepang c'è anche Jorge Martin, che è a bordo pista per seguire da vicino il lavoro di Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori
Velocità di punta a confronto
Luca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai 7 agli 8 km/h di gap come top speed
I tempi a 4 ore e 30' dalla fine dei test
Intanto, dopo le prove di partenza, è iniziata la 2^ sessione: in pista al momento Andrea Dovizioso (Yamaha), Johann Zarco (Honda) ed Enea Bastianini (Ktm). Pit lane, ricordiamo, aperta fino alle 11 ora italiana
Da segnalare nella sessione mattutina una caduta di Fabio Quartararo in curva 5: per il francese escoriazione al braccio sinistro e rientro in hotel. Da capire se nel pomeriggio malese potrà tornare in sella alla sua Yamaha
Test MotoGP: i tempi dopo la 1^ sessione
In pista in casa Yamaha c'è anche Andrea Dovizioso: per lui una simulazione con gomme usate, una delle problematiche principali riscontrate dalla casa di Iwata nelle ultime stagioni. Il 'Dovi' ha però avuto un problema con la frizione
Il lavoro di Ducati
Nel box Ducati factory sia Bagnaia (vedi foto sotto) che Marc Marquez hanno due moto con aerodinamica differente. Pecco continua il lavoro con l’ultima evoluzione 2024, mentre lo spagnolo con la '25. L’aerodinamica 2026 sarà portata in pista con tutta probabilità dalla giornata di mercoledì
In casa Ducati è tornato in pista a distanza di 4 mesi dall'infortunio Marc Marquez, che in questo momento ha l'11° tempo. Apparentemente sembra non avere difficoltà il campione del mondo in carica
Il programma di lavoro di Aprilia
- Marco Bezzecchi ha iniziato con un confronto tra la RS-GP25 e la RS-GP26. Dopo una serie di verifiche, procederà con ulteriori test su diverse soluzioni aerodinamiche della moto 2026. Nel corso del pomeriggio è inoltre prevista la prova di un forcellone nuovo.
- Lorenzo Savadori continuerà il lavoro di sviluppo su diversi elementi e ci saranno anche alcune soluzioni pensate specificamente per lui, in termini di ergonomia. Si tratta principalmente di interventi sul setting generale, sia a livello elettronico sia di veicolo
Piloti in pista fino alle 11 a Sepang
In corso a Sepang il primo giorno di test ufficiali, con i piloti in pista fino alle 11 ora italiana. Nel liveblog di skysport.it tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale