MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla Malesia

live MotoGp

di Federico Parodi

Piloti in pista fino alle 11 ora italiana per il primo dei tre giorni di test a Sepang. Alex Marquez su Ducati miglior tempo davanti a Pecco Bagnaia. Nella sessione mattutina caduta in curva 5 per Quartararo con escoriazione al braccio sinistro: il francese dovrebbe tornare in sella. Qui nel liveblog i tempi aggiornati in tempo reale e tutte le novità dalla Malesia. E alle 15.45 da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test'

TUTTE LE LIVREE PER IL MONDIALE 2026

in evidenza

Test LIVE: 1° A. Marquez 2° Bagnaia 3° Marini

LIVE

Vinales sale in 10^ posizione, Bastianini in 14^

Nel box Ducati spunta il nuovo pacchetto aerodinamico, qui sotto una comparativa con la versione 2025 (la moto rossa in basso a destra)

Problema tecnico in curva 2 per Marc Marquez, costretto a fermarsi con la sua Ducati!

Marc Marquez ferma il cronometro in 1:58.235 e si prende la 5^ posizione provvisoria (era 13°)

Marc Marquez si sta migliorando, casco arancione al 3° settore...

Bagnaia, che poco fa ha fatto il 2° tempo di giornata, tra poco entrerà in pista con la nuova carenatura

Test MotoGP: i tempi a 2 ore dalla fine

Bagnaia abbassa ancora: 1:57.720, gli vale il secondo tempo di giornata a 233 millesimi da Alex Marquez

Intanto Fabio Quartararo è rientrato al circuito e dovrebbe scendere di nuovo in pista questo pomeriggio dopo la caduta ad alta velocità della mattina malese con escoriazione al braccio sinistro e passaggio al centro medico del circuito

Altro balzo in avanti di Bagnaia, che scende sotto il muro dell'1:58 e in 1:57.940 si porta al 4° posto provvisorio

Bagnaia fa subito un balzo nella classifica dei tempi e passa dalla 17^ alla 12^in 1:58.785

Bagnaia, Binder e Zarco in pista: di fatto inizia in questo momento la sessione pomeridiana a Sepang

Bezzecchi: "C'è da lavorare, ma la nuova Aprilia promette bene"

Test MotoGP: i tempi a 2 ore e 30' dalla fine

Bezzecchi: "Tanto materiale, Aprilia ha lavorato bene"

Marco Bezzecchi ha parlato coi media a metà giornata. Per lui fin qui terzo tempo alle spalle di Alex Marquez e Marini. "E' ancora presto. Ho fatto delle comparative tra la RS-GP25 e la RS-GP26: a Noale hanno lavorato tante e bene, ho molto materiale a disposizione"

Alex Marquez fin qui miglior tempo con la Ducati GP26. Il pilota Gresini da quest'anno ha lo stesso trattamento degli ufficiali e dunque ha la possibilità di provare il pacchetto più aggiornato. Nella mattinata di Sepang dovrebbe aver testato, infatti, la nuova carena 

Test MotoGP: i tempi a 3 ore dalla fine

Piloti ancora in pausa pranzo in questa fase. Gli unici a scendere in pista nella 2^ sessione sono stati Zarco e Dovizioso, ma anche loro sono rientrati quasi subito

Test MotoGP: i tempi a 3 ore e 30' dalla fine

screen

In casa Honda si è lavorato su ogni aspetto: telaio, motore, aerodinamica ed elettronica. Luca Marini ha il 2° tempo provvisorio. Mir è 7°, davanti ai due piloti Lcr Zarco e Moreira

Toprak Razgatlioglu (come si vede nell'immagine qui sotto) nella mattinata di Sepang ha usato un codone senza appendici aerodinamiche. Per il turco, al momento, 14° tempo. Meglio di lui l'altro rookie Diogo Moreira, 9° con la Honda

Al momento tutti i piloti sono ai box per la pausa pranzo: siamo esattamente a metà giornata, mancano 4 ore alla bandiera a scacchi

Test MotoGP: i tempi a 4 ore dalla fine

screen

Quartararo all'uscita dal centro medico dopo la caduta della mattinata malese: per il Diablo solo un'escoriazione al braccio, ancora da capire se tornerà in pista per la sessione pomeridiana

Yamaha a confronto: a sinistra la vecchia aerodinamica, a destra la nuova in stile Ducati. Due configurazioni differenti con particolari inediti di telaio, aerodinamica, forcellone

A Sepang c'è anche Jorge Martin, che è a bordo pista per seguire da vicino il lavoro di Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori

Velocità di punta a confronto

Luca Marini e Joan Mir al momento hanno toccato il massimo della velocità in pista arrivando con la loro Honda a 342,8 km/h. In fondo alla classifica ci sono invece tutte le Yamaha V4, che pagano dai 7 agli 8 km/h di gap come top speed

I tempi a 4 ore e 30' dalla fine dei test

screen

Intanto, dopo le prove di partenza, è iniziata la 2^ sessione: in pista al momento Andrea Dovizioso (Yamaha), Johann Zarco (Honda) ed Enea Bastianini (Ktm). Pit lane, ricordiamo, aperta fino alle 11 ora italiana

Da segnalare nella sessione mattutina una caduta di Fabio Quartararo in curva 5: per il francese escoriazione al braccio sinistro e rientro in hotel. Da capire se nel pomeriggio malese potrà tornare in sella alla sua Yamaha

Test MotoGP: i tempi dopo la 1^ sessione

screen

In pista in casa Yamaha c'è anche Andrea Dovizioso: per lui una  simulazione con gomme usate, una delle problematiche principali riscontrate dalla casa di Iwata nelle ultime stagioni. Il 'Dovi' ha però avuto un problema con la frizione

Il lavoro di Ducati

Nel box Ducati factory sia Bagnaia (vedi foto sotto) che Marc Marquez hanno due moto con aerodinamica differente. Pecco continua il lavoro con l’ultima evoluzione 2024, mentre lo spagnolo con la '25. L’aerodinamica 2026 sarà portata in pista con tutta probabilità dalla giornata di mercoledì

In casa Ducati è tornato in pista a distanza di 4 mesi dall'infortunio Marc Marquez, che in questo momento ha l'11° tempo. Apparentemente sembra non avere difficoltà il campione del mondo in carica

Il programma di lavoro di Aprilia

  • Marco Bezzecchi ha iniziato con un confronto tra la RS-GP25 e la RS-GP26. Dopo una serie di verifiche, procederà con ulteriori test su diverse soluzioni aerodinamiche della moto 2026. Nel corso del pomeriggio è inoltre prevista la prova di un forcellone nuovo
  • Lorenzo Savadori continuerà il lavoro di sviluppo su diversi elementi e ci saranno anche alcune soluzioni pensate specificamente per lui, in termini di ergonomia. Si tratta principalmente di interventi sul setting generale, sia a livello elettronico sia di veicolo

Piloti in pista fino alle 11 a Sepang

In corso a Sepang il primo giorno di test ufficiali, con i piloti in pista fino alle 11 ora italiana. Nel liveblog di skysport.it tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale

