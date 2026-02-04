Niente time attack per Bagnaia nel day 2 di test: la pioggia ha consentito a Pecco di risparmiare una gomma soft in previsione di giovedì. Al mattino, invece, il ducatista ha lavorato sulla configurazione gara (in cui ha messo in mostra un ottimo passo) e provato nuove componenti portate a Sepang da Ducati. Di seguito l'intervista di Giovanni Zamagni a fine giornata, con in fondo anche una sintesi di quanto detto dal torinese al media scrum con gli altri media

Giornata ridotta causa meteo, quali sono le tue conclusioni?

"E' stata una giornata positiva come ieri. Fortunatamente in mattinata il tempo era buono e siamo riusciti a fare un’altra prova dei nuovi pezzi arrivati e ho trovato un altro vantaggio. Nel pomeriggio avremmo dovuto chiudere questa prova, ma purtroppo non c’erano le condizioni. In ogni caso è già positivo rispetto all’anno scorso poter guidare spingendo. Non avendo girato nel pomeriggio, abbiamo una gomma in più per giovedì per fare il time attack. Stamattina, in configurazione gara, sono venuti fuori degli ottimi tempi, credo che domani tutti quanti abbasseranno i tempi".

Giovedì bisognerà scegliere tutto il meglio e avere le idee chiare per la Thailandia?

"Si, sarà fondamentale avere da subito le idee chiare. Diciamo che le ho abbastanza chiare, parlando coi tecnici stiamo riuscendo a individuare facilmente ciò che va meglio e ciò che non funziona e questo aiuta molto. Anche se in realtà la giornata per definire il tutto è la prima dei test della Thailandia".