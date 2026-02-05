Cala il sipario sui test di Sepang. Alex Marquez ha fatto registrare il miglior tempo con la sua Ducati GP26 in 1:56.402, davanti all'Aprilia di Bezzecchi (+0.124) e all'altra GP26 di Di Giannantonio (+0.259). Subito dopo le due Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, 6° Morbidelli e 8° Acosta. La MotoGP torna in pista il 21-22 febbraio per i test in Thailandia, ultimo appuntamento prima dell'inizio del Mondiale a Buriram (LIVE su Sky e in streaming su NOW)

TEST MOTOGP, DAY 3: RIVIVI LA GIORNATA