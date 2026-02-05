Cala il sipario sui test di Sepang. Alex Marquez ha fatto registrare il miglior tempo con la sua Ducati GP26 in 1:56.402, davanti all'Aprilia di Bezzecchi (+0.124) e all'altra GP26 di Di Giannantonio (+0.259). Subito dopo le due Ducati Factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, 6° Morbidelli e 8° Acosta. La MotoGP torna in pista il 21-22 febbraio per i test in Thailandia, ultimo appuntamento prima dell'inizio del Mondiale a Buriram (LIVE su Sky e in streaming su NOW)
- 1:56.402
- 1:56.526
- 1:56.785
- 1:56.789
- 1:56.929
- 1:57.130
- 1:57.245
- 1:57.253
- 1:57.268
- 1:57.290
- 1:57.326
- 1:57.580
- 1:57.590
- 1:57.599
- 1:57.601
- 1:57.805
- 1:58.156
- 1:58.326
- 1:58.476
- 1:58.902
- 1:59.278