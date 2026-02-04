Offerte Sky
Marc Marquez (Ducati) ai test MotoGP: "L'aerodinamica oggi è la nostra priorità"

MotoGp

Marc Marquez ha commentato il Day 2 di test a Sepang: "Lo stop forzato per la pioggia può aver fatto bene al mio braccio ma volevo girare perché mi fa bene, così posso sentirmi sempre più comodo. Oggi pomeriggio avremmo avuto il programma più importante del test, ma abbiamo dovuto rimandarlo a giovedì: lavoreremo sul time attack e soprattutto ci concentreremo sull'aerodinamica che è la nostra priorità"

TEST SEPANG, DAY 2: I TEMPI - LE NOVITÀ

Seconda giornata di test condizionata dalla pioggia per i piloti MotoGP, che non hanno potuto proseguire il lavoro nel pomeriggio. Marc Marquez ha commentato il suo Day 2: "Volevo girare, perché è quello che mi fa stare bene. E' vero che tutti i piloti erano più stanchi e nell'ultimo giorno lo saranno ancor di più, ma stare in moto mi fa bene perché mi sento sempre più comodo". Poi sul programma di lavoro: "Oggi pomeriggio avevamo un programma importante, il più importante del test. Lo dovremo fare domani mattina. Sarà un plan normale da ultimo giorno con il time attack, poi dobbiamo testare 2-3 cose e ci concentreremo sull'aerodinamica". 

"Aerodinamica? Decisione definitiva a Buriram"

Successivamente Marc è intervenuto nel media scrum: "Oggi pomeriggio stavamo aspettando di fare un passo avanti con l'aerodinamica, che credo sia la cosa più importante di questo test. Questo significa che dovremo fare queste prove giovedì mattina. Simulazione di gara? Ci proverò se avrò tempo, ma non è la priorità. Dovremo fare un passo avanti sull'aerodinamica, poi prenderemo la decisione definitiva nei test di Buriram".

