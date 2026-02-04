Offerte Sky
MotoGP, test di Sepang: risultati e tempi in diretta LIVE dalla Malesia

live MotoGp

di Federico Parodi

Seconda giornata di test a Sepang, in pista fino alle 11 per proseguire il lavoro iniziato martedì. Assente Quartararo, che nel Day 1 ha rimediato una frattura al dito della mano. Al momento tutti i piloti Yamaha sono ai box in via precauzionale: verifiche sulle M1 V4 dopo un problema riscontrato ieri sulla moto del 'Diablo' (non c'entra con la caduta). Qui nel liveblog tutti gli aggiornamenti in tempo reale e alle 15.45 da non perdere su Sky Sport 24 'Reparto Corse speciale test'

TEST MOTOGP: LE NOVITÀ DA SEPANG

Day 2 test LIVE: 1° Mir 2° Morbidelli 3° Diggia

LIVE

Adesso prove di partenza, poi inizierà dalle 6.20 la seconda sessione. La pit lane chiuderà come ieri alle 11 ora italiana

Test MotoGP: i tempi dopo la 1^ sessione

Il più veloce fin qui è Joan Mir con la Honda in 1:56.874. Il pilota Honda è andato 6 decimi più forte rispetto al Q2 delle scorse qualifiche in Malesia, segno dei grandi progressi della casa giapponese

Non si vedono solo le... Yamaha

Al momento, dopo quasi 3 ore, non sono ancora scesi in pista i piloti Yamaha, né Alex Rins né i Pramac Miller e Toprak e nemmeno i test rider Augusto Fernandez e Dovizioso. La casa di Iwata, come comunicato a GpOne, sta analizzando le M1 V4 per andare a fondo a un problema riscontrato ieri sulla moto di Fabio Quartararo (e che non c'entra con la caduta in curva 5). In via precauzionale, dunque, anche tutti gli altri piloti per ora sono stati 'fermati' e non si sa quando potranno uscire dai box

Attesi riscontri più indicativi con le gomme soft

Nella giornata odierna sono attesi riscontri più indicativi con le gomme più morbide, che nel primo giorno sono state risparmiate a causa del contingentamento del numero di gomme per i test dovuto al cambio di produttore per il 2027.

Piloti in pista fino alle 11 a Sepang per il Day 2

Seconda giornata di test ufficiali a Sepang, con i piloti in pista fino alle 11 ora italiana. Nel liveblog di skysport.it tutti gli aggiornamenti e le novità in tempo reale

