Al momento, dopo quasi 3 ore, non sono ancora scesi in pista i piloti Yamaha, né Alex Rins né i Pramac Miller e Toprak e nemmeno i test rider Augusto Fernandez e Dovizioso. La casa di Iwata, come comunicato a GpOne, sta analizzando le M1 V4 per andare a fondo a un problema riscontrato ieri sulla moto di Fabio Quartararo (e che non c'entra con la caduta in curva 5). In via precauzionale, dunque, anche tutti gli altri piloti per ora sono stati 'fermati' e non si sa quando potranno uscire dai box