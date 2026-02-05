Sono stati 3 giorni positivi e ti si vede in viso in modo differente rispetto all'anno scorso...

"Abbiamo fatto un bel lavoro, sì. Sono stati 3 giorni positivi, abbiamo adottato una strategia migliore cioè quella di provare le cose ma con calma, solo nel momento in cui prendevo confidenza con la moto. Grazie a questo sono riuscito a dare delle indicazioni più chiare e precise. Tutto quello che abbiamo provato era abbastanza chiaro se fosse meglio o no, questo aiuta tanto sia me che gli ingegneri. Non sarà facile la scelta della carena ma la configurazione con cui ho scelto di fare la simulazione della Sprint mi è piaciuta particolarmente ed è un mix tra l'aerodinamica dello scorso anno e quella di quest'anno. Vedremo cosa decideremo, ce la prenderemo con più calma. Tutto sommato sono molto soddisfatto. Il time attack è venuto abbastanza bene, senza esagerare troppo ed è venuto bene. La simulazione è stata molto veloce ed è un qualcosa che a me personalmente interessa un po' di più dopo l'anno scorso. E non vedo l'ora di arrivare a Buriram per cercare di continuare a fare un lavoro del genere".

Anche l'anno scorso dopo la Malesia sembravi soddisfatto. Adesso però hai una base un po' più solida per la tua soddisfazione o è troppo presto?

"L'anno scorso ero stato più veloce nel time attack ma a livello di ritmo ero un po' più in difficoltà, facevo fatica. Qua in gara ero veloce ma con qualche difficoltà, soprattutto in staccata e ingresso. Mentre in questi 3 giorni siamo riusciti da subito ad avere più confidenza in quella fase, riuscire a capire dove c'è. Riuscivo a gestire bene le gomme, cosa che l'anno scorso ero più in difficoltà. Molto buono e positivo a livello di prestazione, vedremo. A Buriram l'anno scorso i test sono stati un incubo, il primo giorno è stato proprio buttato via, non sono riuscito a lavorare su niente. Nel secondo ero in ritardo. Quindi sarà importante cercare di fare la stessa strategia di qua, iniziare a lavorare solo nel momento in cui riuscirò a trovarmi bene e poi andare avanti così".