I rumors su Quartararo in Honda dal 2027 tengono ancora banco nel paddock di Sepang: "Normale che tutti parlino con tutti - dice il team manager di Hrc Alberto Puig -. Fabio è un pilota fantastico, ma ad oggi siamo concentrati sulla moto e sui nostri piloti attuali". In Malesia la casa giapponese ha dato importanti segnali di risveglio: "Abbiamo fatto piccoli cambiamenti, ma il risultato è importante e tutti i piloti sono contenti"

Quartararo-Honda è uno degli argomenti più caldi nel paddock di Sepang, dove la MotoGP ha svolto tre giorni di test in preparazione alla stagione 2026. Dal 2027 cambierà il regolamento, vedremo in pista moto molto diverse rispetto a quelle attuali e anche una griglia presumibilmente rivoluzionata per via dei tanti contratti in scadenza. Alberto Puig, team manager di Hrc, ha fatto il punto sui progressi della casa giapponese, toccando anche il tema mercato piloti e i rumors che vedrebbero il 'Diablo' già sicuro di un posto nel team factory Honda dal prossimo anno: "In questo momento tutti parlano con tutti. Si dice che è già fatto, ma l’unica cosa che sappiamo con certezza è che dobbiamo concentrarci sui nostri piloti attuali e vedere come comincia la stagione. Dopo vediamo, ma in questo momento la priorità di Honda è focalizzarsi sulla moto e che i nostri piloti attuali possano iniziare la stagione ad alto livello. Alcuni hanno già chiuso per il 2027, Honda ancora no". Poi ancora: "Quartararo certamente è un pilota fantastico, come molti altri, e allo stesso tempo Honda deve vedere cosa sia meglio per il team ma oggi siamo conentrati su Mir, Marini, Zarco e Moreira. Cosa cerchiamo in un pilota? Velocità e intelligenza".

"Honda migliorata, piccoli cambiamenti per un grande risultato" Honda ha chiuso il day 2 dei test col miglior tempo di Joan Mir, che ha abbassato di oltre mezzo secondo il suo tempo delle qualifiche di Sepang dello scorso ottobre. Ma, a prescindere dal time attack, la casa giapponese, forte anche di una tre giorni di shakedown positiva con Aleix Espargaro, ha mostrato segnali di risveglio sotto ogni aspetto. "Siamo migliorati nelle aree in cui dovevamo farlo e i piloti sono contenti, cosa che ci dà fiducia - ha proseguito Puig -. Abbiamo fatto piccoli cambiamenti che in realtà ci hanno portato un risultato considerevole: abbiamo guadagnato in potenza, in maneggevolezza… Un po’ in tutto. Ad oggi siamo più contenti del solito. Ducati resta il punto di riferimento, viene da tanti anni al top, ma noi arriviamo. Tornare a vincere? Non so quando sarà possibile, ma l'obiettivo è farlo il prima possibile".