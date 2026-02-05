Lo spagnolo ha commentato i suoi test di Sepang: "Il bilancio è positivo e fisicamente sto meglio di quanto mi aspettassi. Oggi ero più stanco ma ho fatto 3 giorni senza limiti fisici perché mi sono gestito bene e anche tecnicamente mi sono sentito meglio sulla moto. Aerodinamica? Bisogna riprovare in Thailandia ma la prima scelta è fatta. Più o meno abbiamo un'idea, ma dobbiamo ricontrollare tutti i dati"

Marc Marquez ha fatto un bilancio del lavoro svolto a Sepang al termine della tre giorni di test: "Fisicamente sto meglio di quanto mi aspettassi. Abbiamo fatto un bel lavoro, nell'ultimo giorno abbiamo girato tanto e dopo pranzo ero un po' più stanco. Sono contento, non ho avuto limiti fisici perché mi sono gestito bene e anche tecnicamente mi sono sentito meglio sulla moto. Certo, nell'ultima giornata la mia posizione sulla moto non era quella giusta, sicuramente per la stanchezza, ma questo test mi ha aiutato tanto per avere più confidenza in Thailandia". Poi sull'aerodinamica: "Abbiamo preso le prime informazioni, abbiamo ancora qualche dubbio. Bisogna riprovare in Thailandia ma la prima scelta è fatta. Dobbiamo capire bene tutti i dati e le informazioni, più o meno abbiamo un'idea su quale scegliere ma dobbiamo ricontrollare tutto".