La Superbike in esclusiva su Sky fino al 2027

La Superbike in esclusiva su Sky fino al 2027l'annuncio
Sky e WorldSBK hanno annunciato un nuovo accordo: il Superbike FIM Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche i prossimi 2 anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSBK, WorldSPB e WorldSSP fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e NOW, oltre che in chiaro su TV8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWCR.
Motorsport, tutta l'offerta Sky
Per ognuno dei weekend del calendario, sui canali di Sky Sport in programma le appassionanti gare in pista a partire dall’inizio del campionato 2026, previsto per il fine settimana 20-22 febbraio sul circuito di Phillip Island, Australia. Sky si conferma così punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, MotoGP, Moto2, Moto3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora. News in tempo reale, interviste e rubriche anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider, sull’App e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Sky, De Bellis: "Motorsport centrale per Sky"
"Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSBK - il commento di Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment Sky Italia- e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale, valorizzato dal nostro racconto sportivo. Dopo l’annuncio del nuovo accordo per i campionati mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3, questa nuova sinergia conferma quanto il motorsport sia centrale per Sky, che continuerà a garantire un’esperienza di visione di altissimo livello".
WorldSBK, Gregorio Lavilla: "Sky Italia da anni partner solido e affidabile"
"Le radici del WorldSBK affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile. Questo rinnovo - le parole di Gregorio Lavilla, WorldSBK Executive Director-garantisce una copertura costante e di alta qualità del nostro campionato e rende il WorldSBK accessibile a un vasto pubblico, sia in pay TV che in chiaro".